沙田凱悅酒店推出冬至盆菜早鳥優惠

正所謂冬大過年，當然要好好與家人團聚品嘗美饌，盆菜是其中之選。香港沙田凱悅酒店推出應節盆菜，由酒店行政總廚張康民師傅主理，他在元朗長大，熟知傳統盆菜真味，當中他最花工夫的製作是客家燜豬肉，能吸盡南乳的

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