沙田凱悅酒店推出冬至盆菜早鳥優惠 副刊版 2022/12/02 分享： 分享： 正所謂冬大過年，當然要好好與家人團聚品嘗美饌，盆菜是其中之選。香港沙田凱悅酒店推出應節盆菜，由酒店行政總廚張康民師傅主理，他在元朗長大，熟知傳統盆菜真味，當中他最花工夫的製作是客家燜豬肉，能吸盡南乳的 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : News 最新專欄文章 更多 炑八推出幾可亂真韓牛毛巾聖誕禮盒 今日 炑八推出幾可亂真韓牛毛巾聖誕禮盒 大洋郵輪免小費優惠兼送岸上活動 今日 大洋郵輪免小費優惠兼送岸上活動 日本國際交流基金會「 日本人形展 」開幕 2022/12/01 日本國際交流基金會「 日本人形展 」開幕 M+ 呈獻數碼藝術先驅 Beeple創作的《人類一號》 2022/12/01 M+ 呈獻數碼藝術先驅 Beeple創作的《人類一號》 Victorinox與PAF延續Virgil Abloh 理念 2022/12/01 Victorinox與PAF延續Virgil Abloh 理念 酒店 美食 元朗 魚 沙田 蝦 中菜 豬肉 素食 盆菜