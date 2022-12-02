炑八推出幾可亂真韓牛毛巾聖誕禮盒

向來創意十足的炑八韓烤在今年聖誕搞搞新意思，推出令人食指大動的韓牛毛巾禮盒，像真度極高，玩味十足，送禮或自用都得，尤其適合聖誕派對交換禮物，既實用又不會老套，潮人必買。毛巾的呎吋是88 X 34厘米，

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