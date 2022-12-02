台灣選舉後 中美如何博弈？

台灣九合一選舉基本上結束，國民黨取得13個縣市市長席位，民進黨只得5個，更重要的是，當中具戰略意義的「六都」（即6個直轄市），國民黨增添了桃園市，有4個市長席位屬於國民黨，民進黨只掌握到兩都，這對民進黨來說，自然是一種挫敗，蔡英文也要辭掉黨主席職位，但若說台灣的政治環境已轉勢，則言之尚早。

在直轄市市長選舉的得票中，2018年國民黨得票48.79%，今年上升至50.03%，增幅1.24個百分點；民進黨在2018年得票率是39.16%，今年是41.62%，上升了2.46個百分點，比國民黨增幅更大，我們不能斷言，民進黨已窮途末路，況且它過去在總統選舉策略上，亦往往有翻手為雲覆手為雨的能耐。

民進黨雖失利 仍難言窮途末路

據說蔣介石的曾孫蔣萬安頗有能力，在兵家必爭之地的台北市長爭奪戰中，得票比民進黨力捧的陳時中高出32.5%，將來有無機會更上層樓，拭目以待。

台灣選舉結果雖然也值得注意，但眾所周知，台灣問題如何解決，主要取決於中美兩國的大國博弈。國際大局風雲變幻，一、兩個月形勢都可能大變，我們倒是應不斷更新評估，察看中美兩國的策略有何調整。

增統台成本 拖慢華經濟增長

美國對台政策的基礎，只在於她把台灣問題視為遏制中國發展的工具，其餘的考慮，如所謂保衞自由民主等，皆是包裝，毫不重要；售賣軍火圖利也是一種因素，但數額不夠大，不足以左右美國國策。美國的如意算盤是，使到中國在統一台灣之前及之後，都要花費大量資源，化解各種涉台矛盾，如此便可拖慢中國經濟增長的步伐；若然美國「失去」台灣，她也怕面子不保，霸主地位動搖，各國紛紛轉向中國。

在軍事上，美國已明白再也保不住台灣了，我過去曾多所論述，不贅。美國總統拜登與國家主席習近平在G20會議中，帶來的其中一名幕僚，是印裔美籍中國通杜如松（Rush Doshi），此君一向主張對付中國，要用低成本的不對稱戰術挖中國牆腳，此策略符合當今美國硬實力逐漸相對弱化、財政亦捉襟見肘的現實制約。美國如何在台灣問題上以低成本對付中國？她似有3招。

低成本不對稱戰術 3招遏華

第一招，是希望誘使中國開第一槍，從而可以利用美國控制的西方媒體，把中國扣上挑釁者的帽子，這可成為發力點，迫使美國的西方國家與日本等制裁中國。要知道，中國經濟體積龐大，光是美國自己搞制裁效果有限。

第二招，是多賣些武器給台灣，包括一些用以進攻的導彈，威脅內地一些城市，甚至包括香港。據台灣的坊間傳說，美國早已派遣了1、2萬名軍事人員駐台，或用以提供軍事訓練，名義上他們是退役軍人，但理論上離台返美後，立可從平民身份轉回軍人身份。美國的一些評論，竟是希望將來受訓者可以打巷戰或游擊戰，這種把台灣「武裝」起來的策略被稱作「箭豬戰略」，即要對手明瞭，收回台灣要付出代價，免不了有損傷。

第三招，是商界收購及反收購戰中常用的「毒丸戰略」，即得了台灣後也無甚好處，甚或管治困難，得不償失，這好比一杯溶入了毒丸的飲料，一旦喝下便毒發身亡。在島內大肆散播反中思想，在各行各業留下潛伏人員，找機會搗亂或打巷戰，皆按此思路而來。

這些招數看似厲害，但中國其實也不難把它們變成笑話。

佩洛西訪台 美被扣上挑釁者帽子

針對誰是挑釁者問題，美國眾議院議長佩洛西訪台，已給了中國一個天賜良機，把挑釁者的帽子戴到美國頭上，縱然把派遣戰艦包圍台灣演習常態化，別人也說不了甚麼。更重要的是，從最近東盟、G20、APEC等幾次國際會議中可見，中國似已展開一連串的外交攻勢，且斬獲甚豐；這並不奇怪，絕大多數國家為了本國利益，根本不想在中美之間選邊站，她們也不願搞甚麼制裁，與中國脫鈎。美國希望其盟國將來能制裁中國，恐怕會事與願違，美國的第一招未出招已呈破綻。

「箭豬戰略」也是吹水多於實際，留意中美軍事的人都應知道，在離中國海岸綫2,000公里以內，中國有足夠實力靠先進、擋無可擋的中程彈道導彈，擊沉入侵的航母，真正開戰起來，美國也不會冒此奇險。

華軍力先進 「箭豬戰略」吹水

至於島內的軍事設施，據高人告知，根本不足一論，中國甚至可在10多分鐘內將其近乎全數摧毀；此說並非無依據，例如中國已有設在軍車上流動性極強、成本甚低的大炮，炮彈射程400公里，且有北斗導航，十分準確，整個台灣都可覆蓋。

「毒丸戰略」對付起來倒是稍為麻煩一點。民進黨政府把有「護國神山」之稱的台積電，可能是精華部分掏空了送到美國，台灣的經濟價值稍減，但中國的統一，主要考慮並非經濟利益；至於巷戰等，雖然不排除有小部分人腦筋閉塞，但絕大多數台灣人民愛好和平，很多還長期到大陸生活及工作，叫他們打仗送命，豈非笑話？我估計中國還是會用「北平模式」逼降，減少傷亡，若是武統也會只打設施，少傷人命。

▲ 台灣民進黨在當地九合一選舉失利，在6個直轄市的市長選舉中僅取得兩席。（中通社資料圖片）