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亞洲家族辦公室首選地 港星力爭

評論 2022/12/02

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香港與新加坡競爭成為亞洲區域最優秀的金融中心繼續加劇，在最新一份施政報告中，行政長官李家超表明，家族辦公室是資產及財富管理業的重要增長領域，而特區政府亦會在今年內提交條例草案，為合資格家族辦公室提供稅務寬免，目標是在2025年年底前，推動不少於200間家族辦公室在港設立或擴展業務。

香港在2021年管理的相關資產超過17,000億港元，其中包括私人信託客戶的資產；至於新加坡方面，當地的金融管理局（Monetary Authority of Singapore）正在審查約600份設立家族辦公室的申請，若所有申請都獲得批准，當地將有至少120億新加坡元（折合約88.3億美元）的私人財富湧入。

星家族辦公室數量 3年增5倍

今年首4個月，管理局已批准100多份設立家族辦公室的申請，大多數申請人來自內地，此外，新加坡還吸引了來自其他國家的富豪，例如印度富豪安巴尼（Mukesh Ambani）、美國對冲基金Bridgewater Associates創辦人達里奧（Ray Dalio），以及Google聯合創辦人布林（Sergey Brin）。

根據新加坡經濟發展局（Singapore Economic Development Board）的紀錄顯示，從2017年到2019年，新加坡的家族辦公室數量增長了5倍，而截至2021年底，新加坡共有約700個單一家族辦公室，比去年增加400個。該局表示，單一家族辦公室是目前亞洲最受歡迎的家族辦公室模式。

媒體報道指出，許多內地家庭選擇新加坡設立家族辦公室，是因為當地經濟和政治穩定、稅收政策以及東南亞市場巨大增長潛力，尤其是互聯網平台經濟的投資機會。

嚴格盡職調查 保障家辦財富

隨着亞洲家族辦公室數量持續增長，香港與新加坡將各自爭取成為亞洲家族辦公室的首選目的地。然而，由於地緣政治緊張，尤其是緊張的中美關係，這項任務對香港來說，似乎面臨更大的挑戰。

與任何企業一樣，家族辦公室均面臨日益加劇的地緣政治緊張局勢、愈來愈複雜的環境、社會和治理（ESG）要求，以及公眾和投資者對可持續發展日益增長的期望。瑞銀的《2022年全球家族辦公室報告》，對全球221家最大的單一家族辦公室進行了調查，其總資產淨值達4,930億美元，發現超過一半（53%）的機構已在盡職調查方面投入更多資金，以尋求避免漂綠、衡量影響力並確定其方針。報告亦發現，20%的亞太地區家族辦公室將全球地緣政治環境列為優先問題，比去年增加了9%。

無論家族辦公室位於何處，都必須制定嚴格的盡職調查和風險管理策略，為財富增值及保障世代相傳。

隨着亞洲家族辦公室數量持續增長，香港與新加坡將各自爭取成為亞洲家族辦公室的首選目的地，然而由於地緣政治緊張，香港似乎面臨更大挑戰。（資料圖片）

撰文 : 張南 辰星盡職調查諮詢公司創辦人兼董事總經理

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