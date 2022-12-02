3隊只能活1隊 森巴兵團左右大局

G組除巴西已肯定出綫，瑞士、喀麥隆及塞爾維亞將爭逐最後一個出綫席位，其中巴西面對喀麥隆或派副選上陣，賽果將左右餘下3隊的最終結局。

上場1比0險勝瑞士的巴西，憑中場卡斯米路83分鐘禁區內窩利抽入奠勝，賽後更獲選為最佳球員。他表示，球隊勝在可以在比賽中保持耐性，同時在這個困難的小組中出綫是首要目標。事實上，缺少尼馬的森巴兵團創造力明顯減弱，這名效力巴黎聖日耳門的球星受傷後更遭網民揶揄，隊友拉芬夏及名宿朗拿度均為他抱不平，前者表示尼馬「最大錯誤」是生於巴西，認為國家配不上他的天賦和足球；後者則指尼馬取得成功因而招來妒忌，期望他可以盡快傷癒復出。

喀麥隆上仗先開紀錄下，一度被塞爾維亞反超前兩球，最終連入兩球追和3比3。後備入替的前鋒阿布巴卡入球及助攻各一，可謂最大功臣。這名應屆非洲國家盃神射手，有望再發揮後備殺手本色，為巴西後防帶來麻煩。另上場傳因紀律問題被剔出大軍名單的門將奧拿拿，據報已離開球隊下榻的酒店前往機場，將返回祖國度假後才回到所屬球會國際米蘭報到。

料派副選 喀軍贏波仍有難度

已鎖定出綫資格的巴西，今仗或派副選出戰，門將艾達臣、前鋒加比爾捷西斯及洛迪高均有望擔正。喀麥隆要出綫的話，除了要勝出外，瑞士對塞爾維亞的賽果亦左右其排名，惟論實力仍與對手有一定差距，故即使全力出戰，勝出的難度亦不低。

同組瑞士對塞爾維亞，瑞士基本上勝出即可次名晉級，倘和局則視乎喀麥隆對巴西的賽果。陣中比列安保路依然是前綫重心，爭取入球要靠這名摩納哥前鋒。塞爾維亞上仗痛失兩分，今仗取勝及巴西不敗便能出綫，惟前鋒米祖域上場雖有入球，但賽事中仍失機頻頻，加上對喀麥隆領先時，防綫離奇地壓前致被追和，亦是領隊史杜高域要解決的問題。

作者、責任編輯：黃懌勤

▲ 巴西──洛迪高（路透社圖片）