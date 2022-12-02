今晚H組最後一輪賽事，榜首葡萄牙將面對南韓。最近有傳C朗拿度同意以破紀錄年薪加盟沙特阿拉伯球會，但應無阻C朗現時全力為葡萄牙爭奪世界盃。

葡萄牙為確保首名出綫料不會放軟手腳，暫得1分的「太極虎」亦無退路，只能搏盡求勝。

C朗拿度於世界盃開幕前，在專訪中狠批曼聯，其後與球隊解約，回復自由身。最近根據西班牙《馬卡報》報道，C朗已接近跟沙特阿拉伯豪門艾納斯簽約兩年半，薪金連同廣告收益，或高達每年2億歐元（約16.2億港元）。

至少取1分 避16強對巴西

然而一向爭勝心甚強的C朗，料不會為簽約事宜分心，加上分組賽邁進最後關鍵階段，仍需為葡萄牙盡力搶分。

葡萄牙首兩場全取6分已出綫，但數字上仍未穩奪首名。為確保避免16強面對G組很大機會首名晉級的巴西，葡萄牙此仗至少需取1分，因此料不會有太多保留。

綜觀葡軍進攻人才輩出，除了C朗外，般奴費南迪斯、貝拿度施華及魯賓尼維斯等英超兵，在此仗亦扮演重要角色。

「太極虎」今場許勝不許和，決心毋庸置疑。今場除寄望隊中主力孫興慜及時回勇外，中鋒曹圭成能否再次挺身而出，也是南韓的爭勝關鍵。

上場南韓對加納落後兩球下扳平，雖然最後以2比3落敗，但已展示出強橫的鬥心和韌力。曹圭成3分鐘內頂入兩記頭槌，今仗勢成葡萄牙的眼中釘，倘葡軍正選派出年屆39歲的中堅比比，他與曹圭成將成矚目對碰。

烏加「仇人見面」 勢演激戰

同組另一場加納對烏拉圭，兩隊淵源要數至2010年南非世界盃8強，在加時最後階段，烏拉圭前鋒蘇亞雷斯於門前用手拍出加納的必入球，其後加納12碼宴客，最終出局。今仗「仇人見面」，加納必加多兩錢肉緊。

加納後衞阿歷山大迪積古受訪時亦表示，知道與烏拉圭之間的恩怨，認為被烏軍淘汰一事，可以激勵每一位球員。

加納暫時3分，今場倘賽和，在數字上亦未必肯定出綫，因此今仗定必全力搶攻，務求全取3分。而效力阿積士的攻中古度斯上場梅開二度，成為贏波功臣，今仗勢成烏拉圭的心腹大患。

至於兩場僅得1分的烏拉圭鋒綫老化嚴重，現仍要靠兩老卡雲尼及蘇亞雷斯衝鋒陷陣，結果兩場一球不進。烏軍今場能否贏波晉級，還看效力利物浦的前鋒達雲紐尼斯可否重拾射門鞋。

作者：劉子瑜

責任編輯：黃懌勤

▲ 葡萄牙──C朗拿度（法新社圖片）

▲ 南韓──曹圭成（中）（新華社圖片）