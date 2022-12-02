藉元宇宙亞洲發展 及早掌握最大機遇 行政人員版 2022/12/02 分享： 分享： 科技界最近七國咁亂。這邊廂，虛擬貨幣交易所倒閉潮引發骨牌效應，有專家甚至預言「幣圈」將從此消失。那邊廂，北美兩大科技巨頭拉開戰幕，馬斯克聲稱蘋果曾威脅下架Twitter，更揚言將與蘋果開戰；小道消息指 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 再見Good Old Days 新創企業搵錢難 2022/11/25 再見Good Old Days 新創企業搵錢難 貫穿不同元宇宙 勢成致勝關鍵 2022/11/18 貫穿不同元宇宙 勢成致勝關鍵 「CODA」學習模式 善用軟件解疑問 2022/11/11 「CODA」學習模式 善用軟件解疑問 港力挺虛擬資產 加快拓金融創新 2022/11/04 港力挺虛擬資產 加快拓金融創新 善用性格特質 自主掌握命運 2022/10/28 善用性格特質 自主掌握命運 科技行業 元宇宙 IT技術 商業 銷售 服務 人工智能 虛擬貨幣 德勤 美元