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藉元宇宙亞洲發展 及早掌握最大機遇

行政人員版 2022/12/02

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科技界最近七國咁亂。這邊廂，虛擬貨幣交易所倒閉潮引發骨牌效應，有專家甚至預言「幣圈」將從此消失。那邊廂，北美兩大科技巨頭拉開戰幕，馬斯克聲稱蘋果曾威脅下架Twitter，更揚言將與蘋果開戰；小道消息指

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撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

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