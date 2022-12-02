Spotify年度回顧 按用戶選曲分析性格 行政人員版 2022/12/02 分享： 分享： 時近年末，Apple Music、YouTube Music都先後推出年度回顧，Spotify亦緊隨其後，昨日推出Spotify Wrapped 2022。 今年的年度回顧清單，Spotify使用了雜誌 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 本田擬2024年在美 生產氫燃料電池汽車 今日 本田擬2024年在美 生產氫燃料電池汽車 世盃相關釣魚電郵增 專家教3大網安防騙 2022/12/01 世盃相關釣魚電郵增 專家教3大網安防騙 歐盟擬准飛機航班 安裝5G「微微基站」 2022/11/30 歐盟擬准飛機航班 安裝5G「微微基站」 港人對數碼銀行信心增 61%願提供私隱數據 2022/11/30 港人對數碼銀行信心增 61%願提供私隱數據 瑞典夥科研機構 嚴打高科技汽車罪案 2022/11/29 瑞典夥科研機構 嚴打高科技汽車罪案 科技行業 社交平台 歌曲 Spotify 商業