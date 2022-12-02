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Spotify年度回顧 按用戶選曲分析性格

行政人員版 2022/12/02

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時近年末，Apple Music、YouTube Music都先後推出年度回顧，Spotify亦緊隨其後，昨日推出Spotify Wrapped 2022。

今年的年度回顧清單，Spotify使用了雜誌

...

欄名 : 科技新知

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