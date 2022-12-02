本田擬2024年在美 生產氫燃料電池汽車

汽車製造商本田（Honda）行政總裁三部敏宏今年初曾表示，該企意識到氫燃料動力在未來雖不會成為主流，但仍保留氫燃料電池動力系統。但本田日前卻於官網宣布，計劃2024年於美國俄亥俄州生產氫燃料電池汽車。

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