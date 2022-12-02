本田擬2024年在美 生產氫燃料電池汽車 行政人員版 2022/12/02 分享： 分享： 汽車製造商本田（Honda）行政總裁三部敏宏今年初曾表示，該企意識到氫燃料動力在未來雖不會成為主流，但仍保留氫燃料電池動力系統。但本田日前卻於官網宣布，計劃2024年於美國俄亥俄州生產氫燃料電池汽車。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Spotify年度回顧 按用戶選曲分析性格 今日 Spotify年度回顧 按用戶選曲分析性格 世盃相關釣魚電郵增 專家教3大網安防騙 2022/12/01 世盃相關釣魚電郵增 專家教3大網安防騙 歐盟擬准飛機航班 安裝5G「微微基站」 2022/11/30 歐盟擬准飛機航班 安裝5G「微微基站」 港人對數碼銀行信心增 61%願提供私隱數據 2022/11/30 港人對數碼銀行信心增 61%願提供私隱數據 瑞典夥科研機構 嚴打高科技汽車罪案 2022/11/29 瑞典夥科研機構 嚴打高科技汽車罪案 科技行業 商業 美國 汽車 本田 俄亥俄