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逆市上升原因

行政人員版 04:00 2022/12/02

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上星期跟從外國回港度假的友人見面，席間談到香港經濟，我說因為疫情、俄烏戰爭和美國加息等因素，近年陷入衰退中。朋友進而問我集團的經營狀況，我說我們還可以，比疫情前增長了超過5成，即使今年經濟嚴峻，我們仍有單位數增長。

朋友感到大惑不解，難道廣告業一枝獨秀？其實整體廣告市場都收縮了不少，甚至比經濟收縮更嚴重。因為經濟差的時候，減廣告支出比裁員沒那麼痛苦，只是我們集團獨特的理念、架構和文化，讓我們的處境比較樂觀一點而已。

我們的分紅制度讓員工更有積極性，在逆境時努力尋出路。我們由27家小型公司組成，細公司轉身靈活，快速適應市場轉變。我們的管理模式傾向為子公司賦能，而不是中央集權，這也有助子公司快速決策。

事實上，疫情對某些行業的業務影響並不大，例如金融業，有些甚至有所增長，例如外賣平台。疫情下做不到實體活動，也可以改為虛擬活動。這都是我們能把握的機遇。

還有一點，經濟好的時候，客戶生意好，比較沒有動力轉廣告公司。但經濟差的時候，轉廣告公司的動力便大一點，這對於我們剛剛冒起的公司來說，也是一個有利的因素。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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