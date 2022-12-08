中電「創新節能企業大獎」2022表揚工商各界為減碳出力

應對氣候變化刻不容緩，減碳已成為全球趨勢。香港政府力爭在2050年前達至碳中和的目標，推動各行各業積極實踐低碳轉型。作為工商界的能源夥伴，中電推出多元化的能源服務及可再生能源計劃，協助企業和機構減碳節能，進一步邁向可持續發展。

中電舉辦的年度「創新節能企業大獎」已踏入第五屆，旨在表揚在節能減碳方面表現出色的企業和機構。今年以「減碳商贏 #Energise Together」為主題，鼓勵企業善用創新科技實踐低碳轉型，以提高能源效益及減低營運開支，共創「商」贏未來。獎項分為「低碳管理」、「創新方案」、「能源管理」及「可持續願景」四大範疇。工商企業積極響應，近600間來自政府部門、各行各業的商業機構、餐飲及中小企、非牟利機構以及學校，參與競逐不同獎項，充分展示業界對節能減碳的踴躍支持。評審團從當中選出63間節能表現傑出的機構。

中華電力總裁蔣東強表示：「中華電力致力推廣綠色營商，鼓勵工商客戶低碳轉型。同時，中華電力會繼續以減碳為業務重點，並透過應用創新科技和推出不同措施支援客戶提高能源效益，攜手推動香港發展為低碳智慧城市。」

▲ 中華電力總裁蔣東強表示，減碳為中華電力的業務重點，會繼續透過應用創新科技和推出不同措施支援客戶提高能源效益。

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認購可再生能源 11企業獲嘉許

隨着近年企業在環境、社會及管治（ESG）的表現受投資者關注，愈來愈多工商企業落實長遠減碳計劃，並承諾長期投資可再生能源措施，以減少其業務對環境和社會的影響。為肯定企業的付出，今年中電頒發了「可再生能源貢獻大獎」予11間機構（見圖一），以表彰他們透過認購中電「可再生能源證書」，支持本地可再生能源發展，以及減少碳足跡，共同為環境出一分力，建構可持續發展的社會。

▲ 圖一：2022「可再生能源貢獻大獎」得獎機構名單

可再生能源證書 支持本地潔淨能源

中電的「可再生能源證書」上標示的電力均來自接駁到中電電網的可再生能源項目，包括太陽能、風能和堆填區沼氣項目等。企業可根據證書上標示的可再生能源電量，申領相關的環境權益，並減少在日常營運上與用電相關的碳排放。這項計劃有助企業或機構實現業務上訂定的減碳目標，因此自推出以來深受歡迎。

中電「可再生能源證書」符合RE100，CDP（前身為《碳排放量披露計劃》）及環境、社會及管治報告的要求*，有助企業實踐國際環保標準及承諾，履行社會責任。企業毋須安裝可再生能源系統，也可以作出在業務上使用可再生能源的聲明。對於中小企業而言是一個簡單、靈活的方法實踐減碳節能。

*符合世界資源研究所（WRI）與世界可持續發展工商理事會（WBCSD）開發的《溫室氣體盤查議定書—企業會計與報告標準》範圍二所界定的要求

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開創先河 推動企業零碳營商

為進一步支援工商界邁向零碳營商，中電更開創先河，與亞太及日本地區超大規模數據中心營運商AirTrunk率先推出一個嶄新的可再生能源方案——「中電每小時可再生能源證書」。企業可以透過購買「每小時可再生能源證書」，將其營運上的每小時用電量與可再生能源發電項目所產生的電量掛鈎，實現全天候使用潔淨能源營運的目標。

中電也推出了「可再生能源標誌計劃」，於參與計劃的年度內購買了1,000度或以上中電「可再生能源證書」的企業或機構均可獲頒發標誌，以表揚他們支持香港可再生能源。企業可將嘉許標誌展示於工作場所、店舖及宣傳物品，並參與專屬推廣活動。中電也會在網站公布參與計劃的企業名單（見圖二），讓公眾對推動香港成為綠色城市的機構和企業加深認識。

▲ 圖二：2022可再生能源支持機構

展望未來，中電將透過多元創新的節能措施及可再生能源計劃，繼續支持香港政府於2050年前實現碳中和目標，並積極協助企業訂立明確節能目標、管理用電需求和推動減碳，幫助企業綠色轉型，協助香港進一步朝着低碳智慧城市邁進。

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（特約）