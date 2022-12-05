Microsoft Industry Fair 2022　展示行業應用雲端方案　助商界營運事半功倍

▲ Microsoft 香港全球夥伴解決方案總監謝佳文（右一）表示，經濟不明朗的環境下，現今各行業不僅追求更快地呈現轉變，更會優先考慮能為業務帶來最大業務效益的投資，Microsoft現成的行業應用數碼方案就是最佳答案。

企業數碼轉型已是大勢所趨，不過全球宏觀經濟不確定性加上IT人才短缺，企業要求快速部署往往會遇上困難。Microsoft 香港今年首度舉辦「Microsoft Industry Fair 2022」，與合作夥伴展示由Microsoft Cloud支援，並結合行業專業知識的行業應用數碼方案，助企業以更低成本、輕鬆、精明地實現數碼轉型。Microsoft 香港全球夥伴解決方案總監謝佳文表示， 「這些數碼方案易於部署，讓業界得以減低營運成本、提升業務成效，同時減少安全漏洞及影響，讓企業營運事半功倍。」

控制成本優化人力資源及提升生產力



經濟不明朗的環境下，現今各行業不僅追求更快地呈現轉變，更會優先考慮能為業務帶來最大業務效益的投資。謝佳文指出，要在提升業務流程及降低營運成本之間取得平衡， Microsoft現成的行業應用數碼方案就是最佳答案。今次Industry Fair涵蓋消費品及零售、智慧城市、金融服務及可持續發展四大領域，合共36個夥伴的行業數碼解決方案。

在智慧城市方面，Microsoft Industry Fair展出一系列增強物業管理、物流、供應鏈、公共事業及政府機構的數碼解決方案，包括物聯網（IoT）、雲端運算、人工智能（AI）、機器學習（Machine Learning）及其他前瞻的數碼技術。在眾多成功行業應用的個案當中，中國建築就採用大數據顧問公司Explora及運用了Microsoft Azure Databricks，在施工現場部署各種雲端技術，以優化人力資源、控制項目成本，同時提高生產力及建築工地安全。

建築行業的傳統智慧是「加人加機械」便能加快施工進度。然而透過收集數據，並進行有系統的資料分類和分析，中國建築能夠作出數據導向決策（data driven decision making），精準安排地盤人手及機器調配，以達至最佳成本效益和生產力的推進，大大幫助他們在未來招標的預算估算。未來中國建築打算繼續應用不同方案，例如是收集語音、圖片、短片等零散的非結構化數據，利用人工智能，為工地安全措施設立更多預防措施，以創造更安全可靠而且靈活的施工環境。

▲ 中建香港質量技術部技術總監張錦賢（右）與Explora行政總裁謝嘉茵分享建築業的數碼轉型經驗，如何利用數據去優化人力資源、控制項目成本。

了解客戶需求 制定有效營銷策略

「新零售」行銷模式融合線上與線下、打通「全通路Omni-channel」，接觸所有消費者的購物路徑，打造零距離購物流程。要準確地掌握不同消費者的需求，整合客戶在線上及線下消費數據，才能制定有效的營銷策略。顧問公司Eastech Consulting便與業內龍頭網購平台整合大數據，分析客戶的消費模式及各產品的銷售情況，透過分析儀表板將數據直接轉化為簡單易明的報告，不但為零售商節省時間，亦助他們即時了解市場轉變及趨勢，快人一步訂立市場營銷策略。

有快速消費品公司就利用相關方案，去洞察顧客消費習慣，當他們發現市場上的消毒噴霧整體銷量有所上升後，便迅即舉辦不同促銷活動回應市場趨勢。同時，他們亦可以因應不同產品的消費者年齡層及性別等關聯性，設計「產品組合」吸引消費者，以增加整體銷售成績。他們也可以分析網絡流量數據，掌握不同時段的流量與訪客數量變化，從而調整推廣活動，並在儀表板即時洞察及分析自己與競爭對手的市場佔有率和表現 ，隨時因應情況作出調整。

此外，Microsoft在金融服務方面，亦與夥伴推出可持續增長、優化風險管理等不同科技，讓企業提升數據管理能力，提供差異化體驗、打擊金融罪行及促進網絡安全。而在可持續發展方面，他們也回應企業對ESG的關注，展示多項解決方案，協助企業減低能耗、簡化業務流程及實施廢物管理，以達至業務及可持續發展目標。

Microsoft 香港首席營運總監許珮雯補充，因環球經濟前景不穩定，企業正面對宏觀經濟形勢及人才短缺兩大挑戰，明白到「事半功倍」的迫切性。「72%企業正加快推行數碼轉型，利用雲端技術來提高業務潛力，而一些現成的解決方案和低編程的開發平台更是至關重要。」她表示，有見各行各業逐漸轉型及對雲端技術需求日益增加，Microsoft會與合作夥伴緊密合作提供更佳的方案。

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▲ 來自各界400 多位商業領袖及IT 專業人士聚首一堂，了解Microsoft行業應用數碼方案如何加快企業創新。

(特約)