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南丫島新北角碼頭重開 設期間限定展+隱世秘境推介

副刊版 2022/12/03

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南丫島除榕樹灣碼頭和索罟灣碼頭外，島的北面原來還有個通往隱世海岸村的北角碼頭。隨着政府推行的改善碼頭計劃，經歷逾兩年的工程後，新北角碼頭已於上月中正式啟用。由即日起至12月11日，新碼頭更舉行期間限定

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欄名 : 新鮮熱辣

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