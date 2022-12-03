南丫島新北角碼頭重開 設期間限定展+隱世秘境推介

南丫島除榕樹灣碼頭和索罟灣碼頭外，島的北面原來還有個通往隱世海岸村的北角碼頭。隨着政府推行的改善碼頭計劃，經歷逾兩年的工程後，新北角碼頭已於上月中正式啟用。由即日起至12月11日，新碼頭更舉行期間限定

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入