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百佳聯乘SOU．SOU推限量版精品

副刊版 2022/12/03

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日本京都品牌SOU．SOU以其獨特吸睛設計，令粉絲者眾，現今再度登港。百佳超級市場推出SOU．SOU獨家限量版精品，是次聯乘共推出20件精品，除大家熟悉的典型圖案「SO-SU-U」外，還有流行圖案「貓

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欄名 : 新鮮熱辣

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