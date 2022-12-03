荃灣牛摩強勢回歸 送和牛一份 副刊版 2022/12/03 分享： 分享： 氣溫下跌，又是時候吃火鍋。剛好牛摩荃灣店換上全新裝潢，增設別具日本特色的鳥居造型自助放題區，環境開揚。 新裝回歸，當然優惠不會少，只有惠顧此店客人可專享晚市送和牛，每枱可獲贈和牛一份（每2人贈送一碟、約 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 百佳聯乘SOU．SOU推限量版精品 今日 百佳聯乘SOU．SOU推限量版精品 南丫島新北角碼頭重開 設期間限定展+隱世秘境推介 今日 南丫島新北角碼頭重開 設期間限定展+隱世秘境推介 築動你想像 恒基多媒體比賽發揮創意 2022/12/02 築動你想像 恒基多媒體比賽發揮創意 香港城市室樂團夥拍「牧童笛男」 舉行爆笑合家歡音樂會 2022/12/01 香港城市室樂團夥拍「牧童笛男」 舉行爆笑合家歡音樂會 太陽能小船淨化維港 探「塑」潔淨水域攝影展 2022/11/28 太陽能小船淨化維港 探「塑」潔淨水域攝影展 飲食資訊 飲食優惠 美國 日本 餐廳 荃灣 牛肉 下午茶 火鍋 放題