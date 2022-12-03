荃灣牛摩強勢回歸 送和牛一份

氣溫下跌，又是時候吃火鍋。剛好牛摩荃灣店換上全新裝潢，增設別具日本特色的鳥居造型自助放題區，環境開揚。

新裝回歸，當然優惠不會少，只有惠顧此店客人可專享晚市送和牛，每枱可獲贈和牛一份（每2人贈送一碟、約

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