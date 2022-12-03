大型基建效應短暫 最終仍要回歸基本因素

【分析】買家入市購置物業，除注重單位本身質素、價錢及地點外，對外交通配套亦是重要考慮因素，過往每逢有大型交通基建落實、通車，均對周邊地區屋苑的市況，帶來提振作用，短時間內無論售價或成交量均受刺激，但是

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入