大型基建效應短暫 最終仍要回歸基本因素 置業家居 2022/12/03 分享： 分享： 【分析】買家入市購置物業，除注重單位本身質素、價錢及地點外，對外交通配套亦是重要考慮因素，過往每逢有大型交通基建落實、通車，均對周邊地區屋苑的市況，帶來提振作用，短時間內無論售價或成交量均受刺激，但是 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 封面故事 相關文章 將藍隧道、跨灣大橋即將通車 將軍澳逆市突圍 區內二手量升價未彈 今日 將藍隧道、跨灣大橋即將通車 將軍澳逆市突圍 區內二手量升價未彈 業主擴大議幅 晉海3房虧蝕$323萬 今日 業主擴大議幅 晉海3房虧蝕$323萬 晉海 低市價兩成半 今日 晉海 低市價兩成半 MALIBU 海景2房 今日 MALIBU 海景2房 蝕讓成交頻現 新都城2期2房創新低價 今日 蝕讓成交頻現 新都城2期2房創新低價 你可能感興趣 將藍隧道、跨灣大橋即將通車 將軍澳逆市突圍 區內二手量升價未彈 今日 01:00 將藍隧道、跨灣大橋即將通車 將軍澳逆市突圍 區內二手量升價未彈 業主擴大議幅 晉海3房虧蝕$323萬 今日 01:00 業主擴大議幅 晉海3房虧蝕$323萬 晉海 低市價兩成半 今日 01:00 晉海 低市價兩成半 最新專欄文章 更多 將藍隧道、跨灣大橋即將通車 將軍澳逆市突圍 區內二手量升價未彈 今日 將藍隧道、跨灣大橋即將通車 將軍澳逆市突圍 區內二手量升價未彈 將軍澳中心 5字頭放盤 今日 將軍澳中心 5字頭放盤 維景灣畔 雅裝套3房 今日 維景灣畔 雅裝套3房 蝕讓成交頻現 新都城2期2房創新低價 今日 蝕讓成交頻現 新都城2期2房創新低價 MALIBU 海景2房 今日 MALIBU 海景2房 施政報告 銀行 將軍澳 基建 二手市場