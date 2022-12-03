業主擴大議幅 晉海3房虧蝕$323萬

【日出康城一帶市況】受惠於將藍隧道及跨灣大橋即將通車，據代理數據顯示，日出康城各期於11月累錄54宗成交，較10月的48宗增加約12.5%，但受整體樓價下滑拖累，仍以蝕讓及低市價為主，部分業主更擴大議

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