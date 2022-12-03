晉海 低市價兩成半 置業家居 2022/12/03 分享： 分享： 單位：5A座低層E室 實用面積：505平方呎 間隔：2房 單位特色：單位設有梗廚，兩房與廳同向，單位叫價相比市價低約13%至25%。 叫價：$716萬（呎價：$14,178） 單位提供：中原（64812981） ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 封面故事 相關文章 將藍隧道、跨灣大橋即將通車 將軍澳逆市突圍 區內二手量升價未彈 今日 將藍隧道、跨灣大橋即將通車 將軍澳逆市突圍 區內二手量升價未彈 大型基建效應短暫 最終仍要回歸基本因素 今日 大型基建效應短暫 最終仍要回歸基本因素 業主擴大議幅 晉海3房虧蝕$323萬 今日 業主擴大議幅 晉海3房虧蝕$323萬 MALIBU 海景2房 今日 MALIBU 海景2房 蝕讓成交頻現 新都城2期2房創新低價 今日 蝕讓成交頻現 新都城2期2房創新低價 你可能感興趣 將藍隧道、跨灣大橋即將通車 將軍澳逆市突圍 區內二手量升價未彈 今日 01:00 將藍隧道、跨灣大橋即將通車 將軍澳逆市突圍 區內二手量升價未彈 大型基建效應短暫 最終仍要回歸基本因素 今日 01:00 大型基建效應短暫 最終仍要回歸基本因素 業主擴大議幅 晉海3房虧蝕$323萬 今日 01:00 業主擴大議幅 晉海3房虧蝕$323萬 最新專欄文章 更多 將藍隧道、跨灣大橋即將通車 將軍澳逆市突圍 區內二手量升價未彈 今日 將藍隧道、跨灣大橋即將通車 將軍澳逆市突圍 區內二手量升價未彈 將軍澳中心 5字頭放盤 今日 將軍澳中心 5字頭放盤 維景灣畔 雅裝套3房 今日 維景灣畔 雅裝套3房 蝕讓成交頻現 新都城2期2房創新低價 今日 蝕讓成交頻現 新都城2期2房創新低價 MALIBU 海景2房 今日 MALIBU 海景2房 日出康城 放盤