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晉海 低市價兩成半

置業家居 2022/12/03

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單位：5A座低層E室

實用面積：505平方呎

間隔：2房

單位特色：單位設有梗廚，兩房與廳同向，單位叫價相比市價低約13%至25%。

叫價：$716萬（呎價：$14,178）

單位提供：中原（64812981）

...

欄名 : 封面故事

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