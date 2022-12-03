蝕讓成交頻現 新都城2期2房創新低價

【將軍澳市中心市況】將軍澳市中心一帶多個主要屋苑，包括都會、維景灣畔、將軍澳中心、蔚藍灣畔及新都城等，11月全月成交量均按月增加。當中將軍澳中心錄23宗成交最多，較10月的15宗增加約53.3%。不過

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