維景灣畔 雅裝套3房

單位：16座中高層D室

實用面積：774平方呎

間隔：3房連套房加工作間連廁

單位特色：單位裝修仍然簇新，座向東南，廳房均外望將軍澳海景及市景，叫價較同類單位低約2.2%。

叫價：$1,398萬（呎價：$

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