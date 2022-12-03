將軍澳中心 5字頭放盤

單位：9座低層D室

實用面積：384平方呎

間隔：2房

單位特色：屋苑目前唯一叫價低於$600萬的放盤，最近亦曾作翻新，主要翻髹牆身及更換地板，一室通透明亮。

叫價：$599萬（呎價：$15,599）

單位提供

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入