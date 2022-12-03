將藍隧道、跨灣大橋即將通車 將軍澳逆市突圍 區內二手量升價未彈 置業家居 2022/12/03 分享： 分享： 樓市仍受多項利淡因素夾擊，無論新盤及二手交投均未見起色，但上月將軍澳區卻逆市突圍，受惠於規劃多年的將藍隧道及跨灣大橋快將通車，令二手交投即時急升，並錄得約260宗成交，按月彈升35%，但樓價卻未能配合 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 封面故事 相關文章 大型基建效應短暫 最終仍要回歸基本因素 今日 大型基建效應短暫 最終仍要回歸基本因素 業主擴大議幅 晉海3房虧蝕$323萬 今日 業主擴大議幅 晉海3房虧蝕$323萬 晉海 低市價兩成半 今日 晉海 低市價兩成半 MALIBU 海景2房 今日 MALIBU 海景2房 蝕讓成交頻現 新都城2期2房創新低價 今日 蝕讓成交頻現 新都城2期2房創新低價 你可能感興趣 大型基建效應短暫 最終仍要回歸基本因素 今日 01:00 大型基建效應短暫 最終仍要回歸基本因素 業主擴大議幅 晉海3房虧蝕$323萬 今日 01:00 業主擴大議幅 晉海3房虧蝕$323萬 晉海 低市價兩成半 今日 01:00 晉海 低市價兩成半 最新專欄文章 更多 將軍澳中心 5字頭放盤 今日 將軍澳中心 5字頭放盤 維景灣畔 雅裝套3房 今日 維景灣畔 雅裝套3房 蝕讓成交頻現 新都城2期2房創新低價 今日 蝕讓成交頻現 新都城2期2房創新低價 MALIBU 海景2房 今日 MALIBU 海景2房 晉海 低市價兩成半 今日 晉海 低市價兩成半 放盤 二手市場 基建 將軍澳