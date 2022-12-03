將藍隧道、跨灣大橋即將通車 將軍澳逆市突圍 區內二手量升價未彈

樓市仍受多項利淡因素夾擊，無論新盤及二手交投均未見起色，但上月將軍澳區卻逆市突圍，受惠於規劃多年的將藍隧道及跨灣大橋快將通車，令二手交投即時急升，並錄得約260宗成交，按月彈升35%，但樓價卻未能配合

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