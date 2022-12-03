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90後中醫師 首創即食中藥粥 集方便、養生、瘦身於一身

置業家居 2022/12/03

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近日冷鋒殺到，不妨食碗暖笠笠的粥，補水之餘，又可以養生。但大家有沒有想過中藥材都可以變成粥呢？全新食療品牌EC SAYS由註冊中醫師潘健燊（Winson）創立，將處方藥材結合粥品，推出新穎的即食湯藥粥

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欄名 : 地區‧人‧情

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