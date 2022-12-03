90後中醫師 首創即食中藥粥 集方便、養生、瘦身於一身

近日冷鋒殺到，不妨食碗暖笠笠的粥，補水之餘，又可以養生。但大家有沒有想過中藥材都可以變成粥呢？全新食療品牌EC SAYS由註冊中醫師潘健燊（Winson）創立，將處方藥材結合粥品，推出新穎的即食湯藥粥

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入