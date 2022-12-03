90後中醫師 首創即食中藥粥 集方便、養生、瘦身於一身 置業家居 2022/12/03 分享： 分享： 近日冷鋒殺到，不妨食碗暖笠笠的粥，補水之餘，又可以養生。但大家有沒有想過中藥材都可以變成粥呢？全新食療品牌EC SAYS由註冊中醫師潘健燊（Winson）創立，將處方藥材結合粥品，推出新穎的即食湯藥粥 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 阿Bob $80萬買美國獨立屋 專家教路隨時1變2 2022/11/26 阿Bob $80萬買美國獨立屋 專家教路隨時1變2 OFT INTERIORS商業設計大革新 引領市場走向「體驗式消費場景」 2022/11/19 OFT INTERIORS商業設計大革新 引領市場走向「體驗式消費場景」 中產夫婦手持4個物業 寄語年輕人 想買樓先要慳 2022/11/12 中產夫婦手持4個物業 寄語年輕人 想買樓先要慳 初創公司HUSTL專搞藝人管理 憑綫上雜誌打響名堂 2022/10/22 初創公司HUSTL專搞藝人管理 憑綫上雜誌打響名堂 《造星III》Sobi加盟The Lemon Ones樂隊 新歌《Apollo》1小時完成創作 2022/10/15 《造星III》Sobi加盟The Lemon Ones樂隊 新歌《Apollo》1小時完成創作 中醫 中藥 人物專訪 食品