新居屋銷情勝新盤 市場購買力仍強

近月新盤市場持續淡靜，個別新盤更押後銷售安排，令近期推售的新盤顯著減少，上月新盤市場亦較前一個再跌近四成，上月大部分日子，每日只有零星3至5宗成交，最終上月只會有約220伙單位，亦是近8個月新盤銷售最淡靜的一個月。

不過同時房委會亦展開新居屋的揀樓程序，雖然近月新盤銷售持續回落，加上加息周期持續，不過新居屋的銷售明顯不受市場的淡風影響，居屋銷售活躍，連帶新一批「白居二」買家陸續入市的居屋第二市場，成交均相當活躍。今年新一期居屋近9,000伙單位，於本月中開始進行揀樓，只是半個月的時間就售出逾1,600伙新居屋，其中更已有2個居屋屋苑售出逾半單位，平均每個揀樓日售出逾130伙，比起去年中上一期居屋首星期揀樓，每日只售出80伙，今期銷情明顯較以往加快。

新居屋呎價愈貴 賣得愈快

筆者綜合今期新居屋首兩星期共10個工作天的銷情作分析，明顯是「愈貴愈受歡迎」，結果呎價最高的屋苑就賣得最快，現時銷售比率最高是呎價最高的北角驥華苑，屋苑整體248伙，首星期已售出166伙，佔整體66%；其次是沙田的愉德苑，至今已售出305伙，佔單位總數近56%；至於售出最多單位則於今期呎價第二高的啟德啟欣苑，更成為今期居屋「銷售冠軍」至今已售出604伙，佔總體32%以上。

相反呎價最低卻成為最不受歡迎的居屋，今期呎價最低的兩個屋苑，分別是東涌裕雅苑及觀塘半山安達臣道的安秀苑，前者呎價僅$4,766至$6,388，至今售出200伙，但只佔屋苑總數的6%而已，觀塘安秀苑更加乏人問津，雖然呎價僅$5,485至$6,795，但至今僅售出5伙，佔總體0.26%而已。

再者同過去幾期的居屋銷售情況一樣，樓價最高的「樓王」單位同樣於開售首天便成功售出，今年最貴「居屋王」是北角驥華苑，當中的32樓7號室，售價高達$560.95萬，呎價更高達$11,618，堪稱為近年呎價最高的新居屋，但開售首天的半小時內已率先售出。

私樓價跌至居屋水平 或吸引買家回流

總括而言，從今次居屋銷情來看，市場購買力仍然當強，當然市場是否再次出現新居屋搶走部分新盤客源，公營房屋與私樓市場爭客，現階段確實難以確定，不過隨着二手樓價回落，加上現時私樓市場已有不少$400萬至$500萬之間的選擇，基本上不少私樓的二手價已跌至居屋水平，只要呎價合理，市場上購買力仍然充裕，相信亦會有部分新居屋的向隅客亦可考慮轉移購買私樓單位，近日股市顯著回升，市民消費能力仍然強勁，相信本月新盤市場會逐步回暖。

▲ 今期新居屋呎價最高的北角驥華苑賣得最快，屋苑整體248伙，首星期已售出166伙，筆者認為這反映市場購買力仍然強勁。