曼徹斯特Pavilion Wharf鄰近著名大學 1房入場費$207.7萬起 置業家居 2022/12/03 分享： 分享： 英國曼徹斯特發展蓬勃，加上國際巨企及著名學府林立，向來吸引各地人才前赴升學或工作，帶旺當地樓市及物業租賃。是次介紹的住宅項目Pavilion Wharf，鄰近多所著名大學、火車站及大型購物中心，位置及 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 吉隆坡ARIA Luxury Residence比鄰雙子塔 991呎戶售$234萬起 2022/11/26 吉隆坡ARIA Luxury Residence比鄰雙子塔 991呎戶售$234萬起 新加坡One Pearl Bank首推「Sky Villas」頂層特色戶 盡覽開闊新加坡市景 2022/11/19 新加坡One Pearl Bank首推「Sky Villas」頂層特色戶 盡覽開闊新加坡市景 布里斯本Citrine坐落新晉豪宅區 $430萬住聯排別墅 2022/11/12 布里斯本Citrine坐落新晉豪宅區 $430萬住聯排別墅 新加坡Skyline@Orchard Boulevard頂層9,494呎公寓 連私家泳池$3.5億放售 2022/11/05 新加坡Skyline@Orchard Boulevard頂層9,494呎公寓 連私家泳池$3.5億放售 倫敦Chelsea Waterfront-POWERHOUSE坐擁泰晤士河景 逾千呎2房售$1,520萬起 2022/10/29 倫敦Chelsea Waterfront-POWERHOUSE坐擁泰晤士河景 逾千呎2房售$1,520萬起 英鎊