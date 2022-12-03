曼徹斯特Pavilion Wharf鄰近著名大學 1房入場費$207.7萬起

英國曼徹斯特發展蓬勃，加上國際巨企及著名學府林立，向來吸引各地人才前赴升學或工作，帶旺當地樓市及物業租賃。是次介紹的住宅項目Pavilion Wharf，鄰近多所著名大學、火車站及大型購物中心，位置及

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