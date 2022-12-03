  • 17°C
香港時間 : 20221203日 (週六) 01:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

機電工程署 電器表列型號名冊

置業家居 2022/12/03

分享：

分享：

【慳電攻略】機電工程署公布的「表列型號紀錄冊」，涵蓋了8類常用家電（包括冷氣機（及冷暖空調機）、雪櫃、慳電膽、洗衣機、儲水式電熱水爐、電磁爐、抽濕機及電視機）不同品牌及型號的耗量電分別，詳情可瀏覽。上

...

欄名 : 家居頭條

相關文章

明年加電費 家居慳電貼士 冷暖空調較暖風機省電
今日
明年加電費 家居慳電貼士 冷暖空調較暖風機省電

你可能感興趣

明年加電費 家居慳電貼士 冷暖空調較暖風機省電
今日 01:00
明年加電費 家居慳電貼士 冷暖空調較暖風機省電

最新專欄文章 更多

明年加電費 家居慳電貼士 冷暖空調較暖風機省電
今日
明年加電費 家居慳電貼士 冷暖空調較暖風機省電
世界盃2022家品 全情投入足球狂熱
2022/11/26
世界盃2022家品 全情投入足球狂熱
Msheireb Museums網店 認識多哈文化【推介2】
2022/11/26
Msheireb Museums網店 認識多哈文化【推介2】
網購平台Etsy 搜羅分組賽掛飾【推介1】
2022/11/26
網購平台Etsy 搜羅分組賽掛飾【推介1】
DFA AWARDS 2022 表揚亞洲優秀設計
2022/11/12
DFA AWARDS 2022 表揚亞洲優秀設計
中電 電費 家電 節能減排

上一篇文章

明年加電費 家居慳電貼士 冷暖空調較暖風機省電

下一篇文章

新婚部屋二分離衞浴 體現日本生活
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？