機電工程署 電器表列型號名冊 置業家居 2022/12/03 分享： 分享： 【慳電攻略】機電工程署公布的「表列型號紀錄冊」，涵蓋了8類常用家電（包括冷氣機（及冷暖空調機）、雪櫃、慳電膽、洗衣機、儲水式電熱水爐、電磁爐、抽濕機及電視機）不同品牌及型號的耗量電分別，詳情可瀏覽。上 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 明年加電費 家居慳電貼士 冷暖空調較暖風機省電 今日 明年加電費 家居慳電貼士 冷暖空調較暖風機省電 你可能感興趣 明年加電費 家居慳電貼士 冷暖空調較暖風機省電 今日 01:00 明年加電費 家居慳電貼士 冷暖空調較暖風機省電 最新專欄文章 更多 明年加電費 家居慳電貼士 冷暖空調較暖風機省電 今日 明年加電費 家居慳電貼士 冷暖空調較暖風機省電 世界盃2022家品 全情投入足球狂熱 2022/11/26 世界盃2022家品 全情投入足球狂熱 Msheireb Museums網店 認識多哈文化【推介2】 2022/11/26 Msheireb Museums網店 認識多哈文化【推介2】 網購平台Etsy 搜羅分組賽掛飾【推介1】 2022/11/26 網購平台Etsy 搜羅分組賽掛飾【推介1】 DFA AWARDS 2022 表揚亞洲優秀設計 2022/11/12 DFA AWARDS 2022 表揚亞洲優秀設計 中電 電費 家電 節能減排