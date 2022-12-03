機電工程署 電器表列型號名冊

【慳電攻略】機電工程署公布的「表列型號紀錄冊」，涵蓋了8類常用家電（包括冷氣機（及冷暖空調機）、雪櫃、慳電膽、洗衣機、儲水式電熱水爐、電磁爐、抽濕機及電視機）不同品牌及型號的耗量電分別，詳情可瀏覽。上

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