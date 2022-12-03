明年加電費 家居慳電貼士 冷暖空調較暖風機省電 置業家居 2022/12/03 分享： 分享： 電費由明年元旦起大幅調整，與2022年1月份的淨電費相比，中電將加價約19.8%，港燈將加價約45.6%，加幅驚人。家用電器多不勝數，當中，冷氣機、暖風機、焗爐、電熱水爐及乾衣機等，也是家中「耗電王」 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 機電工程署 電器表列型號名冊 今日 機電工程署 電器表列型號名冊 你可能感興趣 機電工程署 電器表列型號名冊 今日 01:00 機電工程署 電器表列型號名冊 最新專欄文章 更多 機電工程署 電器表列型號名冊 今日 機電工程署 電器表列型號名冊 世界盃2022家品 全情投入足球狂熱 2022/11/26 世界盃2022家品 全情投入足球狂熱 Msheireb Museums網店 認識多哈文化【推介2】 2022/11/26 Msheireb Museums網店 認識多哈文化【推介2】 網購平台Etsy 搜羅分組賽掛飾【推介1】 2022/11/26 網購平台Etsy 搜羅分組賽掛飾【推介1】 DFA AWARDS 2022 表揚亞洲優秀設計 2022/11/12 DFA AWARDS 2022 表揚亞洲優秀設計 港燈 中電 家電 節能減排 消費資訊 電費