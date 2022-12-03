明年加電費 家居慳電貼士 冷暖空調較暖風機省電

電費由明年元旦起大幅調整，與2022年1月份的淨電費相比，中電將加價約19.8%，港燈將加價約45.6%，加幅驚人。家用電器多不勝數，當中，冷氣機、暖風機、焗爐、電熱水爐及乾衣機等，也是家中「耗電王」

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