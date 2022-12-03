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英國Wedgwood 12月倒數聖誕

置業家居 2022/12/03

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踏入聖誕月，是時候準備聖誕樹！英國Wedgwood自1759年起，已將英國傳統的夢幻聖誕帶到世界各地。今年推出的2022年期間限定聖誕水晶球及藍白色骨瓷吊飾，倍添氣氛。想入鄉隨俗，大家還可選擇限量發售

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欄名 : 家居新知

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