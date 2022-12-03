LIXIL得獎潔具 以人為本 置業家居 2022/12/03 分享： 分享： 榮獲日本Good Design Award的創新設計，以貼地及人性化見稱。來自日本的建材公司LIXIL，先後憑感應式鋅盆龍頭Navish及頸枕式淋浴裝置SHIN-ON，橫掃年度大獎。壓軸介紹意大利衞浴 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 新材有道 最新專欄文章 更多 網購平台Vermillion 滙聚亞洲原創品牌 2022/10/15 網購平台Vermillion 滙聚亞洲原創品牌 TOTO Washlet+ 抗菌最強 2022/10/15 TOTO Washlet+ 抗菌最強 Cersaie 2022精選 爆紅新作 2022/10/08 Cersaie 2022精選 爆紅新作 日本Hinokisoken 推廣木浴文化 2022/09/10 日本Hinokisoken 推廣木浴文化 意大利antoniolupi 浮雕潔具 2022/08/27 意大利antoniolupi 浮雕潔具 建材 環保措施 消費資訊 網購平台 日圓