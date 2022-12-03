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LIXIL得獎潔具 以人為本

置業家居 2022/12/03

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榮獲日本Good Design Award的創新設計，以貼地及人性化見稱。來自日本的建材公司LIXIL，先後憑感應式鋅盆龍頭Navish及頸枕式淋浴裝置SHIN-ON，橫掃年度大獎。壓軸介紹意大利衞浴

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欄名 : 新材有道

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