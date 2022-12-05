雖不知會否再有大轉折，中國內地上周各種減低封控程度的信息，都算是積極的，可能也算是自十二月頭起，疫情真正過了三年以來的最重要拐點。問一下各地實質情況（聽官方發布往往和現實有距離），起碼以廣州朋友們的反映，多個區早一天還在封，但過一天就「話解就解」；居委也落實，沒明顯徵狀者可居家隔離；而深圳也曾傳出不要做全員核酸了（有誇張的說甚至不查核酸碼了）。

執行力度仍是各異，其實若說是放鬆，也只是落實早前頒布的二十條指引，證明政策歸政策，真正能落地的才算是真章。

總體而言，可說確實了還是走逐步放開的方向，除了不再層層加碼及一刀切，另一個信息就是出國簽證也放開受理了，已證實有朋友拿到了五年的日本簽證。不過還算特殊時期，上周也還有真案例是就算拿到去外國的簽證，去到中國海關，關員問一下出行者，若只是去旅遊的話，還是有不准出國的可能。至於往返香港和內地的航班就密了，且價錢降下，都是開通的迹象。

更大膽的傳聞（又是那種國企或政府單位故作有高層內部消息，又是「聽住先」），說十二月中之後，入境中國政策甚至再調鬆至「3+3」，且如前所說，明年下半年，大概會「0+3」之類。

再跟醫療系統的朋友交流，說個別醫院正大批購入呼吸器材重症設備，相信是準備一旦放寬防疫會帶來的求診者數量爆升問題。策略是有專門處理新冠病者的部門，而這看來是一場對賭：放開之後，會否求診者真急升引致負荷過重？又或者（以現在新階段的評估），當大部分人都怕了確診後去醫院或方艙的待遇的話，疫症病者就大都想留家自己等病好，也就不計劃跑去醫院了？