減磅戰友經常有很多減肥謬誤，但隨着減磅知識增加，大家都有當頭棒喝的醒悟，像以下兩個問題，就是減磅戰友經常感到疑惑的，我也不厭其煩地在這裏解答一下。

一、香蕉糖份太高，減肥不宜？

當然不是。在此，真的要為香蕉這營養豐富的食物平反。一條香蕉含大約二十七克碳水化合物、四百二十二毫克鉀質、三克纖維。香蕉裏豐富的糖份，能提供能量給大腦，並可立即補充活動量所需，使人精神，只要適量進食，便不會致肥。

另外，它含豐富鉀質，不但可平衡和促進排走體內鈉質，更可降低血壓；而其水溶性纖維，亦可在小腸中與膽酸結合，將膽酸排出體外，促進消耗體內膽固醇再製造膽酸，從而降低膽固醇。

二、減肥期間要有Cheat day？

「Cheat Day」是坊間減肥方法的其中一個宣傳噱頭，意即每周選一天不按照減肥食譜，而吃一些心頭好的食物來獎勵自己。

要成功減肥不反彈，有三大要點：一、要製造卡路里赤字（即要令熱量攝取少於熱量消耗）；二、要令減重期間減去的重量大部分是脂肪（可達至九成至百份百）；三、將減肥時的飲食和運動習慣，融合成為自己以後的生活習慣。

剛開始減肥計劃時，為了讓自己容易適應，間中一餐「Cheat Meal」也是可以的。但若果一星期一日的「Cheat Day」，全日任食，卡路里攝取過多，就會容易適得其反，將星期一至六所減去的，立即回升反彈，得不償失，這就是很多人減肥失敗的原因之一。