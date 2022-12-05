提神飲料「紅牛」（Red Bull）創辦人Dietrich Mateschitz今年十月逝世，享年七十八歲。Mateschitz為人低調，乃奧地利首富。他當年出差香港，偶爾在酒店酒吧喝到一款泰國地道甜飲（即紅牛前身），極速提神，驚為天人，遂於一九八四年與泰籍華裔企業家許書標合作生產和出品紅牛。

鑑於個人口味問題，我從未能把一罐紅牛喝完，但這也不僅是我的評價，在《人性鍊金術：奧美最有效的行銷策略》一書裏，有這樣的記載：紅牛在銷往外國前，找市場調查公司去了解國際消費者對生產品的口味有何看法，結果得來的評語幾乎可以感受到是喝的人怒火中燒：「就算付錢給我，我也不想喝！」「味道有點噁心！」反應之差，絕無僅有。

但這也是紅牛非常成功之處：味道不好、比普通汽水貴三至四倍的飲品，竟能跟可樂較勁，每年銷售量達六十億罐，盈餘足以養起一支F1車隊，堪稱營銷奇葩，原因有二：一、獨有的提神功能；二、成功打造「型」的形象，令人就算拿着來喝也不會覺得尷尬或老土，而這方面則全靠市場營銷，如：二○一二年曾斥重金拍攝極限跳傘家Felix Baumgartner，挑戰從太空邊緣、離地表逾十二萬英尺躍向地球，那條YouTube影片看得人屏息握拳，即時吸引近四千萬人次觀看及留言三萬則。品牌亦贊助懸崖跳水極限運動，成功打響產品挑戰極限的品牌形象。此外，他們也開設了Red Bull TV及Red Bulletin雜誌，成功將品牌與體育、體能掛鈎。

想sell任何東西，不妨參考紅牛的營銷之道：一、不需要多，但起碼要有一樣獨特的過人賣點或功能；二、人家跟你黐在一起時，不會感到尷尬或娘爆；三、能創造源源不絕的話題，人家自然心甘情願為你說好故事。