大將X糕點時光推出港式和菓子聖誕禮盒 副刊版 2022/12/05 分享： 分享： 日式火鍋放題餐廳大將跟致力保存香港傳統糕點文化的「糕點時光」，合作推出港式和菓子聖誕禮盒，內有一套3款各具特色的手工傳統小食，包括牛耳餅、花生糖以及叮叮糖。牛耳餅有祝福寓意，用上秘製南乳和蒜粒製作，香 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : News 最新專欄文章 更多 Shake Shack 人氣限定漢堡「松」新回歸 2022/12/03 Shake Shack 人氣限定漢堡「松」新回歸 NOC 即溶精品咖啡驚喜登場 2022/12/03 NOC 即溶精品咖啡驚喜登場 《Goooooodbye孖寶》合家歡音樂劇 2022/12/03 《Goooooodbye孖寶》合家歡音樂劇 炑八推出幾可亂真韓牛毛巾聖誕禮盒 2022/12/02 炑八推出幾可亂真韓牛毛巾聖誕禮盒 沙田凱悅酒店推出冬至盆菜早鳥優惠 2022/12/02 沙田凱悅酒店推出冬至盆菜早鳥優惠 香港 餐廳 火鍋 港式 牛 放題 日式火鍋