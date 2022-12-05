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大將X糕點時光推出港式和菓子聖誕禮盒

副刊版 2022/12/05

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日式火鍋放題餐廳大將跟致力保存香港傳統糕點文化的「糕點時光」，合作推出港式和菓子聖誕禮盒，內有一套3款各具特色的手工傳統小食，包括牛耳餅、花生糖以及叮叮糖。牛耳餅有祝福寓意，用上秘製南乳和蒜粒製作，香

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欄名 : News

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