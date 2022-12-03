世界盃16強賽事今晚開打，其中奪標熱門阿根廷表現漸見對辦，將面對鬥志旺盛的澳洲。荷蘭在整體演出欠說服力下首名出綫，能否破解美國壓迫戰術乃一大疑問。

美斯：冷靜應對每場賽事

阿根廷自首仗被沙特阿拉伯爆冷擊敗後，背負着不少壓力，如今在C組首名出綫，球員及支持者可謂如釋重負。面對D組次名晉級的澳洲，即將迎接職業生涯第1,000場賽事的美斯表示，面對「袋鼠軍團」將會是一場困難的比賽，並指任何球隊都有機會取勝，故要做最好準備，冷靜地應對往後每場賽事。

被問到上場主射12碼再度「宴客」，美斯直言感到憤怒，但球隊未有因而受影響，更在他的失誤後變得更強大。

澳洲於D組首場1比4不敵衞冕的法國，及後兩場均以一球小勝突尼西亞及丹麥，得以次名出綫，繼2006年德國世界盃後再度晉身16強。領隊格拉咸阿諾特卻表示球隊沒有慶祝，希望球員保持專注，並為他們的表現而驕傲。

入球功臣馬菲歷基則指，一直相信團結一致便能成功，而隊友們亦在球場上展現出信念及職業態度，戰至最後一刻力保清白之身。

阿根廷領隊史卡朗尼於個別位置人選作出調動後，球隊表現明顯有改善，兩連勝下更注入了強心針。澳洲則憑鬥志及拼勁打出超水準，今仗即使遇上強敵阿根廷，料不會輕易讓對手取得甜頭。論實力阿根廷遠在澳洲之上，要晉級難度應不大，惟要提防袋鼠軍團利用身體質素優勢，憑死球「偷雞」。

迪莊豪言奪冠 表現無說服力

「橙衣軍團」荷蘭於A組以首名出綫，縱使上場對卡塔爾取得入球的法蘭基迪莊豪言目標奪冠，但球隊表現卻欠說服力。有記者質疑領隊雲高爾戰術及球隊表現，這名71歲老牌教頭卻反駁對方「嫌悶就返屋企」。現時荷蘭入球集中於前鋒卡普身上，另一前鋒迪比上仗已重新擔正，惟表現平平。他指自己感覺已傷癒，又認為能為球隊貢獻更多。

美國在B組以1勝2和次名出綫，當中藉壓迫戰術迫和同組最強對手英格蘭成代表作。上場對伊朗一戰憑基斯甸普列錫奮不顧身入球奠勝，惟半場因傷被換出及入院檢查，賽後他指自己無恙，並已為今晚的比賽準備就緒。美國足總證實普列錫骨盆受傷，可於日內復出，相信這名車路士前鋒已無大礙。

論人腳質素，荷蘭今屆表現差強人意，相信令不少支持者失望。美國眾將年輕有活力下，表現出何謂初生之犢不畏虎，惟尾段體能容易後勁不繼，兩隊的經驗有可能成為今場勝負分野。

作者、責任編輯：黃懌勤

▲ 阿根廷──美斯（右）（法新社圖片）

▲ 澳洲──馬菲歷基（路透社圖片）