英軍開火食「塞」 法國強陣鬥「波」

周日另有兩場16強賽事，其中備受香港球迷注目的英格蘭，將於周一（5日）凌晨對塞內加爾。英軍多名中前場球員狀態甚佳，面對塞軍勢全力開火。

英格蘭在分組賽以2勝1和輕鬆晉級，攻入9球僅失2球，過程未受太大考驗。前鋒哈利卡尼雖然暫一球未入，但其作為前綫支點二傳，以後墮後協助策動攻勢，作用無可取代。前鋒拉舒福特2場入3球，一洗在曼聯時屢誤戎機的污名。

新星比寧咸一鳴驚人，成為英軍在世界盃歷來第二年輕入球的球員。而首兩仗出場時間不多的菲爾科頓，第3場終正選上陣，並以入球證明自己的實力。

中前場態勇 後防穩健

英軍中前場表現搶鏡，但後防的貢獻仍不能忽略。中堅哈利馬古尼夥拍史東斯的效果出奇地穩健，兩閘勞基梳爾及捷比亞亦做到瞻前顧後。雖然賓韋特以私人原因為由已離開大軍返國，但此子在英軍本非正選，影響有限。

塞內加爾上場以2比1擊敗厄瓜多爾晉級，為非洲球隊爭一口氣。球隊在主將文尼退隊下眾志成城，表現具說服力。

惟塞軍今次面對態勇的英格蘭，還需看門將艾度亞文迪、中堅高列巴尼、防中高耶迪等較「熟路」的英超兵，能否抵擋得住三獅攻勢。而效力愛華頓的防中伊祖沙古爾因累積兩面黃牌，今場需停賽，對塞軍的中場掃蕩造成一定打擊。

另一場法國對波蘭周日（4日）晚上演，法國上場對突尼西亞收起多名主力，基利安麥巴比、奧士文尼迪比利及基沙文等均先列後備，養精蓄銳下面對波蘭猶如獅子撲兔。實力有限的波蘭於分組賽驚濤駭浪下出綫，惟上一場對阿根廷飽受消極防守的批評，而王牌前鋒利雲度夫斯基將是球隊今仗能否爆冷的關鍵。

作者：劉子瑜

責任編輯：黃懌勤