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零工經濟具彈性 待遇變相被剝削？

國際版 2022/12/03

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零工經濟（Gig Economy）及斜槓族（Slash）近年頗受年輕人歡迎，不少人喜歡相關工作模式有較高靈活性。美國勞工部早前提出一項AB5法案，有意將部分臨時工視為企業正式僱員，並可獲得全面勞工保障

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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