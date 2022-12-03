零工經濟具彈性 待遇變相被剝削？ 國際版 2022/12/03 分享： 分享： 零工經濟（Gig Economy）及斜槓族（Slash）近年頗受年輕人歡迎，不少人喜歡相關工作模式有較高靈活性。美國勞工部早前提出一項AB5法案，有意將部分臨時工視為企業正式僱員，並可獲得全面勞工保障 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 零工經濟變常態 基層勞工實被無形壓榨 2022/12/02 零工經濟變常態 基層勞工實被無形壓榨 彭斯無狠批特朗普 料鋪路選總統 2022/11/26 彭斯無狠批特朗普 料鋪路選總統 彭斯回憶錄未狠批特朗普 料為2024年參選鋪路 2022/11/25 彭斯回憶錄未狠批特朗普 料為2024年參選鋪路 特朗普再參選 難敵共和黨明日之星？ 2022/11/19 特朗普再參選 難敵共和黨明日之星？ 共和黨不乏明日之星 特朗普難阻政治野心崛起 2022/11/18 共和黨不乏明日之星 特朗普難阻政治野心崛起 SLASH 臨時工 經濟 美國 英國 裁員 Amazon 全職 員工福利 最低工資