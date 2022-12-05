Tesla電動貨車Semi 首批延期3年終交付 行政人員版 2022/12/05 分享： 分享： Tesla 5年前發布電動貨車Semi概念，並原定2019年投產，但因疫情和零件短缺等因素影響，延遲生產約3年。Tesla日前在其內華達州的工廠舉辦活動時，終將首批電動貨車交付客戶。 Semi於2017 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 拍攝實物轉換成3D模型 iOS版掃描App免費下載 今日 拍攝實物轉換成3D模型 iOS版掃描App免費下載 本田擬2024年在美 生產氫燃料電池汽車 2022/12/02 本田擬2024年在美 生產氫燃料電池汽車 Spotify年度回顧 按用戶選曲分析性格 2022/12/02 Spotify年度回顧 按用戶選曲分析性格 世盃相關釣魚電郵增 專家教3大網安防騙 2022/12/01 世盃相關釣魚電郵增 專家教3大網安防騙 歐盟擬准飛機航班 安裝5G「微微基站」 2022/11/30 歐盟擬准飛機航班 安裝5G「微微基站」 科技行業 Tesla 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 商業 美元