Tesla電動貨車Semi 首批延期3年終交付

Tesla 5年前發布電動貨車Semi概念，並原定2019年投產，但因疫情和零件短缺等因素影響，延遲生產約3年。Tesla日前在其內華達州的工廠舉辦活動時，終將首批電動貨車交付客戶。

Semi於2017

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