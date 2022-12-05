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拍攝實物轉換成3D模型 iOS版掃描App免費下載

行政人員版 2022/12/05

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Epic Games 4月推出封測版RealityScan App，只要用手機掃描現實世界的物件，就能將其換成3D模型。該企日前正式發布iOS版RealityScan，讓iPhone用戶免費下載使用。

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欄名 : 科技新知

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