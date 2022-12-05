拍攝實物轉換成3D模型 iOS版掃描App免費下載

Epic Games 4月推出封測版RealityScan App，只要用手機掃描現實世界的物件，就能將其換成3D模型。該企日前正式發布iOS版RealityScan，讓iPhone用戶免費下載使用。

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入