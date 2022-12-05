拍攝實物轉換成3D模型 iOS版掃描App免費下載 行政人員版 2022/12/05 分享： 分享： Epic Games 4月推出封測版RealityScan App，只要用手機掃描現實世界的物件，就能將其換成3D模型。該企日前正式發布iOS版RealityScan，讓iPhone用戶免費下載使用。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Tesla電動貨車Semi 首批延期3年終交付 今日 Tesla電動貨車Semi 首批延期3年終交付 本田擬2024年在美 生產氫燃料電池汽車 2022/12/02 本田擬2024年在美 生產氫燃料電池汽車 Spotify年度回顧 按用戶選曲分析性格 2022/12/02 Spotify年度回顧 按用戶選曲分析性格 世盃相關釣魚電郵增 專家教3大網安防騙 2022/12/01 世盃相關釣魚電郵增 專家教3大網安防騙 歐盟擬准飛機航班 安裝5G「微微基站」 2022/11/30 歐盟擬准飛機航班 安裝5G「微微基站」 科技行業 科技硬件 科技軟件 遊戲 iPhone VR iOS 3D