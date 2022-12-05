亞洲球隊在今屆世盃異軍突起，其中日本與南韓更以打不死的拼勁，在小組由出局變出綫，今晚將於16強賽事分途出擊，日本迎戰克羅地亞，而南韓則與巴西爭奪8強一席位（見另文）。

從死亡E組脫穎而出的「藍武士」，在一致看淡下擊敗德國及西班牙兩大強敵後信心大增，能否歷史性殺入8強，領隊森保一的排陣及戰術部署勢成關鍵。

今屆賽事開始前，相信沒有太多人看好日本能出綫，但結局卻是繼2002年後，日本再次以首名姿態打入16強。森保一在今屆賽事可謂在天堂與地獄之間徘徊，由擊敗德國被捧上天，到敗給哥斯達黎加後被批評得體無完膚，再到反勝西班牙後受萬人讚頌。

要破16強宿命 還看森保一戰術

賽後森保一讚賞球員具備足夠韌力發揮後勁，全隊上下一心戰鬥到最後。他又指賽事最後1分鐘，令他想起昔日球員時代親歷的「多哈悲劇」，但眼見場上球員繼續拼搶及推進，令他覺得一眾球員已帶來新時代風格。

3場分組賽均後備落場的三笘薰，依然未能如外界所願擔正，但這名白禮頓中場擔任左翼衛卻意外地稱職，對西班牙反超前一球在皮球近乎出底綫下傳入禁區，最終由田中碧射入，更是話題性十足。賽後他表示，球隊上半場落後是意料之內，賽事發展亦如他們所想，按照部署準備下半場決勝負。

另一入球功臣堂安律則稱，這場勝仗要讓日本國民知道，反勝德國並非奇迹，而是必然的勝利，並表示要打破16強止步的宿命。

克羅地亞中場3寶 主宰攻守命脈

克羅地亞於F組取得1勝2和以次名晉級，由莫迪歷、高華錫及波索域組成的3人中場，可謂主宰「格仔軍」的攻守命脈，對比利時一役更顯其經驗老到，能夠控制比賽節奏得宜。

前綫方面，年屆33歲比列錫依舊為克羅地亞最具威脅球員，惟其拍檔卡拉馬歷及利華查於加拿大一戰中雖有進帳，但上場對比利時表現沉寂，領隊戴歷需想辦法提升兩人狀態。

另外，中堅古華迪奧可謂今屆克羅地亞的後防基石。這名年僅20歲的RB萊比錫球員，錄得全場最多9次解圍及8次贏得控球權，防守表現亮眼。

過去3仗森保一排出的正選陣容均受非議，至下半場才「撳掣」，派三笘薰及淺野拓磨等攻擊好手上場似成其套路，究竟是「一切在掌握之中」，抑或純粹排陣出錯「補鑊」，相信只有他本人才知道。克羅地亞料採取留前鬥後之策，先穩定節奏後加快製造空位突擊，故日本需保持耐性，避免受「格仔軍」牽制，最終因過分心雄下鑄成大錯。

作者：黃懌勤

責任編輯：蔡偉強

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