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森巴主將以逸待勞 尼馬料可披甲

國際版 2022/12/05

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16強另一場賽事巴西對南韓，明天凌晨3時上演。巴西上場分組賽盡遣副選上陣，主將可謂以逸待勞，面對剛剛激戰完的「太極虎」，體力和鬥志或成今仗關鍵因素。

巴西在頭兩場分組賽已鎖定出綫資格，上場對喀麥隆明顯留力，主將雲尼斯奧斯、拉芬夏、李察利臣、卡斯米路及堤亞高施華等皆不列正選，今場可養精蓄銳出戰。

球隊王牌前鋒尼馬早前因傷，最近兩場未能披甲，此子最近已復操，與森巴大軍一起在訓練場操練，據報他趕及於今場上陣，對巴西更是一大鼓舞。

而另一名鋒將加比爾捷西斯因右膝受傷，緣盡餘下賽事，惟此子在隊中非必然主力，加上球隊鋒綫人才輩出，對於布陣應不致有太大影響。

另外，根據巴西傳媒報道，傳奇球王比利對化療沒有反應，已被送往寧養病房。球隊上下或更添捧盃動力，為比利送上祝福。

翻查往績，雙方最近在大賽兩次對壘，巴西均取得勝利，心理上亦佔優勢。

孫興慜回勇 配合黃喜燦攻堅

南韓上仗力戰至完場，於補時入球反勝葡萄牙出綫，演出固然精采，惟體力消耗相比巴西肯定較大。然而體能一向是「太極虎」的強項，今場料一如既往，以堅韌的鬥志與對手周旋。

首兩場表現平平的主力孫興慜，上場以一記漂亮傳球造就隊友黃喜燦射入絕殺一球，賽後更激動落淚。狀態回勇的孫興慜，勢成巴西嚴防的對象。

效力狼隊的黃喜燦因傷缺席首兩場賽事，至上仗後備落場即射入奠勝一球，賽後更獲選為最佳球員。此子在前場與孫興慜、曹圭成等的配合，將威脅巴西大門。

作者：劉子瑜

責任編輯：蔡偉強

南韓──孫興慜

南韓 巴西 世界盃

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