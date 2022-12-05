沙田廣源邨 4天4宗白居二成交 地產版 2022/12/05 分享： 分享： 新一期白居二投入市場後，帶動資助房屋交投，除半新居屋受支持外，公屋亦受追捧，沙田公屋廣源邨4日4宗白居二成交，售價由198萬至282萬元；有白居二即取證即以176萬元（未補地價）購上水天平邨2房。 1房 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 買家審慎 10大屋苑周末6個零成交 今日 買家審慎 10大屋苑周末6個零成交 SAVANNAH一房690萬沽創同類單位新低 今日 SAVANNAH一房690萬沽創同類單位新低 馬鞍山銀湖‧天峰3天2宗蝕讓 今日 馬鞍山銀湖‧天峰3天2宗蝕讓 投資者瞄準減價盤915萬購嘉亨灣2房 今日 投資者瞄準減價盤915萬購嘉亨灣2房 你可能感興趣 買家審慎 10大屋苑周末6個零成交 今日 01:00 買家審慎 10大屋苑周末6個零成交 SAVANNAH一房690萬沽創同類單位新低 今日 01:00 SAVANNAH一房690萬沽創同類單位新低 馬鞍山銀湖‧天峰3天2宗蝕讓 今日 01:00 馬鞍山銀湖‧天峰3天2宗蝕讓 放盤 移民 白居二