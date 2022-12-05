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沙田廣源邨 4天4宗白居二成交

地產版 2022/12/05

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新一期白居二投入市場後，帶動資助房屋交投，除半新居屋受支持外，公屋亦受追捧，沙田公屋廣源邨4日4宗白居二成交，售價由198萬至282萬元；有白居二即取證即以176萬元（未補地價）購上水天平邨2房。

1房

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