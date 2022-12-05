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SAVANNAH一房690萬沽創同類單位新低

地產版 2022/12/05

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【二手淡市百態】將軍澳半新樓SAVANNAH 1房賣690萬元，創同類單位歷史新低，樓價3個月回調15%。

SAVANNAH錄12月首宗成交，市場人士指，屋苑3A座中層E室，實用面積392平方呎，1房間

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