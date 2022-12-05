馬鞍山銀湖‧天峰3天2宗蝕讓

【二手淡市百態】馬鞍山銀湖‧天峰3日錄2宗蝕讓成交，一個套3房以1,125萬元沽出，連使費料損手150萬元。

市場人士指，銀湖‧天峰7座高層C室，實用面積762平方呎，套3房間隔，現以1,125萬元沽出

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