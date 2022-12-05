投資者瞄準減價盤915萬購嘉亨灣2房

【二手淡市百態】二手市場觀望下，有投資者出擊，以915萬元購入西灣河嘉亨灣2房單位，租金回報約2.8厘。

市場人士指，嘉亨灣2座低層D室，實用面積496平方呎，2房及多用途房間隔，望公園景，叫價

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