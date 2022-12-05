投資者瞄準減價盤915萬購嘉亨灣2房 地產版 2022/12/05 分享： 分享： 【二手淡市百態】二手市場觀望下，有投資者出擊，以915萬元購入西灣河嘉亨灣2房單位，租金回報約2.8厘。 市場人士指，嘉亨灣2座低層D室，實用面積496平方呎，2房及多用途房間隔，望公園景，叫價 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 買家審慎 10大屋苑周末6個零成交 今日 買家審慎 10大屋苑周末6個零成交 沙田廣源邨 4天4宗白居二成交 今日 沙田廣源邨 4天4宗白居二成交 SAVANNAH一房690萬沽創同類單位新低 今日 SAVANNAH一房690萬沽創同類單位新低 馬鞍山銀湖‧天峰3天2宗蝕讓 今日 馬鞍山銀湖‧天峰3天2宗蝕讓 你可能感興趣 買家審慎 10大屋苑周末6個零成交 今日 01:00 買家審慎 10大屋苑周末6個零成交 沙田廣源邨 4天4宗白居二成交 今日 01:00 沙田廣源邨 4天4宗白居二成交 SAVANNAH一房690萬沽創同類單位新低 今日 01:00 SAVANNAH一房690萬沽創同類單位新低 西灣河 嘉亨灣 二手市場 放盤