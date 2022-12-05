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買家審慎 10大屋苑周末6個零成交

太古城3房樓王2100萬沽 返2016年水平

地產版 2022/12/05

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樓價跌勢未止，加上臨近年尾，準買家入市態度相當審慎，10大屋苑過去周六、日交投低位徘徊，6個屋苑零成交。要吸引價方現承接，鰂魚涌太古城2日錄3宗，樓王以2,100萬元沽，造價重返2016年。

周六、日

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