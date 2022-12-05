買家審慎 10大屋苑周末6個零成交 太古城3房樓王2100萬沽 返2016年水平 地產版 2022/12/05 分享： 分享： 樓價跌勢未止，加上臨近年尾，準買家入市態度相當審慎，10大屋苑過去周六、日交投低位徘徊，6個屋苑零成交。要吸引價方現承接，鰂魚涌太古城2日錄3宗，樓王以2,100萬元沽，造價重返2016年。 周六、日 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 沙田廣源邨 4天4宗白居二成交 今日 沙田廣源邨 4天4宗白居二成交 SAVANNAH一房690萬沽創同類單位新低 今日 SAVANNAH一房690萬沽創同類單位新低 馬鞍山銀湖‧天峰3天2宗蝕讓 今日 馬鞍山銀湖‧天峰3天2宗蝕讓 投資者瞄準減價盤915萬購嘉亨灣2房 今日 投資者瞄準減價盤915萬購嘉亨灣2房 你可能感興趣 沙田廣源邨 4天4宗白居二成交 今日 01:00 沙田廣源邨 4天4宗白居二成交 SAVANNAH一房690萬沽創同類單位新低 今日 01:00 SAVANNAH一房690萬沽創同類單位新低 馬鞍山銀湖‧天峰3天2宗蝕讓 今日 01:00 馬鞍山銀湖‧天峰3天2宗蝕讓 成交 樓價 太古城 鰂魚涌 世宙 中原地產 放盤