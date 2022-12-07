一站式寢室用品網購實「睇」店 雅芳婷邁向50周年 提供嶄新床品購物體驗

偉大文學家莎士比亞曾把睡眠比喻為撫慰心靈的滋潤品，一覺好眠，就是對自己最大的溫柔；多項研究亦證實，良好的睡眠可以緩解焦慮與不安，甚至有助提升記憶力及工作表現。當中要達至睡眠優質，床品的選擇尤其重要。一直以「如何讓客戶睡得健康、舒適及方便」為使命的床品寢具專家雅芳婷，隨着迎來集團50周年，進而在荃灣如心廣場開設過千呎Sleepro™第二分店，洋溢柔和暖色的店舖以一站式寢室網購及實體店形式營運，為顧客提供超過6,000件高質的床上用品，從而擁有優質健康的睡眠。

▲ 雅芳婷迎來集團50周年，在荃灣如心廣場開設過千呎Sleepro™第二分店。

床品演化及轉變 糅合創新意念

雅芳婷集團屹立半世紀，見證着人們對床品需求的演化及轉變。雅芳婷集團主席許章榮博士形容：「20年前，很多人不會『瞓身』測試床褥的，現在時代不同了，不少人也要求先試試床褥的彈性、枕頭的舒適，可見人們對床品質素的要求愈來愈高；同時間，不少年輕一代的顧客更為接受方便、創新的產品，例如『連心®被』、『多用被』、四季套被等愈見普及；甚至近年全球講究環保議題、遇上疫情，我們亦洞悉先機設計出符合環保概念及衞生安全的產品。」

▲ 雅芳婷集團主席許章榮博士強調，雅芳婷向來懷抱「如何讓顧客睡得健康、舒適及方便」的使命，為人類謀求優質睡眠的福祉。

致力運用創意和現代科技提升人類睡眠質素的雅芳婷，先後發明「多用被」、「睡之錦囊®」、「連心®被」等多項專利產品，並引入「摩登絲®」；另設床褥系列，既有適合成人的精選彈簧床褥系列，亦有專為兒童而設的「點對點®兒童專屬床褥」系列，更有可因應睡姿、不同頸部弧度及肩膀闊度而設計的「DPM點對點®枕頭」，全面照顧家庭各成員所需。然而有鑒於香港地少人多，住屋多以儲物式空間為主，雅芳婷進而推出「儲物組合床」，以迎合香港的細小空間，，配搭的床褥、床墊種類及款式超過10多款，涵蓋軟硬、健康、環保等元素，以締造夢寐以求的舒適體驗，可謂全港擁有最齊全儲物組合床褥、床墊的店舖。

▲ 雅芳婷因應香港的細小住屋推出「儲物組合床」，配搭的床褥、床墊種類及款式超過10多款，涵蓋軟硬、健康、環保等元素。

抗病毒床褥面料 確保家居衞生

新冠肺炎疫情無疑令大眾加倍注意個人及家居衞生，特別在選購寢具用品時，會考慮床品是否具備防菌功能。其中雅芳婷床褥的VirusKiller系列PURE床褥早在疫情前已研製成功，床褥面料採用雅芳婷獨家代理的澳洲HealthGuard® 「AMIC」 製成技術，具備消除病毒活性功能，更經澳洲The Peter Doherty Institute及香港廠商會CMA檢定中心測試驗證能消除新型冠狀病毒，全天候為用家帶來安心睡眠，因此系列在疫情下銷量不俗，幫助集團業務在全球營商艱難的環境中持穩步伐。專注於雅芳婷未來發展策略及經營模式的集團董事區倩婨亦提及：「疫情對各行各業的確帶來衝擊，但基於我們的專業寢具迎合到人們對環境衞生、健康產品的追求，反而在市場上創造出『反向效果』，穩佔香港寢室用品市場地位。我們尚有『抑菌、抗病毒專區』，把抗病毒、防菌、防霉、除異味的功能應用於床笠連枕袋、毛巾和大部分枕頭及被芯類產品當中，希望為市民保持家居衞生和提升個人免疫力。」

▲ 雅芳婷集團董事區倩婨提到集團不少寢室用品應用到抗病毒、防菌、防霉、除異味功能，能夠為市民保持家居衞生和提升個人免疫力。

實體店X網購體驗 購物流程更方便

疫情下很多人不方便外出，網購應運蓬勃起來，雅芳婷亦因而加強網購體驗，例如積極改善網店版面、增加多角度產品圖片及提供便捷的網購流程。然而許博士認為實體的觀察或親身的接觸更能體會寢具的品質，從而選擇出最合適自己的產品，因此促成第二間一站式寢室網購實「睇」店Sleepro™的誕生，加上適逢集團邁向50周年，是時候迎來一番新氣象，他補充：「Sleepro中文名有如睡舖，即專買睡眠用品的店舖，英文名亦隱喻『睡得專業』。實體店引入百貨概念，讓市民一站式選購雅芳婷、Finlayson™及DPM™三大知名寢室品牌及其他床品，在實體店『睇』清心儀寢具後，可善用iPad即時下單，或安坐家中選購，貨品隨後會送到府上，以享受一站式寢室用品網購體驗，達成綫上綫下同步發售的寢室用品網購店。」

▲ 一站式寢室網購實「睇」店Sleepro™ 座落於荃灣如心廣場。

▲ 店面增設iPad，利用VR技術打造出8個虛擬空間，並設有網店，將2萬呎店內的產品及資訊濃縮，方便顧客選購，全面提升實體店及網購體驗。

十優床褥 物料與物流達環保承諾

除了SleeproTM帶來嶄新床品購物新體驗，雅芳婷亦早已洞悉環保趨勢及商機，推出同名Sleepro Mattress十優床褥，以最實惠價錢提供最舒適享受，甚至由產品開發、物料採購、包裝設計均以環保為前提，希望達至減碳零排放。Sleepro Mattress採用具馬毛質感的填充料，富承托、柔韌及彈性；彈簧由美國最大型的彈簧品牌Leggett & Platt獨家設計供應，堅固耐用，通過60,000次滾壓測試，比一般床褥壽命更長；另採用英國傳統拉釘工藝，免卻使用膠水接合，造工精美耐用，達至環保效益；床褥面料加入澳洲HealthGuard®技術處理，有效抑菌抗病毒，消除新冠病毒活性能力，同時使用瑞士Sanitized®防蟎技術處理，能高效防禦塵蟎；獨特的卷裝壓縮包裝，有助減省包裝用料和運輸空間，幫助減碳，而包裝物料亦選用可回收的塑膠LDPE（低密度聚乙烯），鼓勵顧客加入環保行動，將摺好的包裝拿到店舖回收，以獲取現金券回贈，廢棄包裝亦會送到環保團體作回收；床褥更附有30天冷靜試用期體驗，優化網購的缺點，從細節顯見雅芳婷由物料、物流至售後服務，均實踐優質顧客服務及環境保護的承諾。

▲ Sleepro Mattress十優床褥，由產品開發、物料採購、包裝設計均以環保為前提，達至減碳零排放。

▲ 英國傳統拉釘工藝免卻使用膠水接合，造工精美耐用，具環保效益。

▲ 致力運用創意和現代科技提升人類睡眠質素的雅芳婷，先後發明多項專利產品及床褥系列。

(特約)