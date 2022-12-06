又更新一下最新由海外入境中國的情況，因為改成「5 + 3」之後，聽到不少之前暫留海外的朋友都蠢蠢欲動。以上周最新的日本回國案例而言（處境和其他外國返華大致相同），最大的差別是臨行前需做的核酸省了不少。

過往少航班及相對未寬鬆之前，他也試過來回中日，成本超貴。上萬元（人民幣，下同）的單程票不用說（平時可能只需三千元來回），其時中國領事館都要有認可檢測機構發出登機前四十八小時兩測陰性的報告，另要抗原快測。而當時做一次檢測，連同雙語結果報告書，要上三萬日圓，加上隔離酒店等，返中國一次得要三幾萬港元。

現在只需做一次核酸，又不用做快測。外國這種認可的檢測機構也多起來，形成競爭，於是就會減價，現在日本做專為領事館審核的核酸檢測，「只需」不到一萬日圓。老實講，其實好多都只是利用資訊差賺錢，入境中國照理只需認可的雙語報告書，好多普通檢測機構都出到，但華人圈子或協助辦證的中介，就當然會推介去一些「指定」地點做核酸，也是海外的核酸經濟吧！朋友去南青山的這種檢測站（笑說別人去南青山shopping，他就去做核酸），在一辦公大樓的小單位中，內面甚麼都沒有，只有幾張小桌，專門做核酸及登記你出行信息，上去的都是華人。

做核酸就是貴，但不煩。最煩是去到機場，要填各種碼（起碼一個是海關碼，另一個是入境當地城市的健康碼），這時就會很焦慮，生怕哪環節出錯，出不了相應的碼就止步於此。海內外出入那麼多年，從來沒有這種威脅感。最後「5 + 3」真省工夫嗎？以前「7 + 3」，那三是家居監測（沒人看守或不設出門電子鎖，相對較寬鬆），現在是家居隔離，後者嚴好多。不少人只能在酒店隔離足八天。