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薯不簡單

副刊版 2022/12/06

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Bonnie被朋友刺激，誓要在聖誕前減掉八磅。她問：「日前看到一則報道，說薯仔竟然是減肥食物。哈哈！總覺得吃薯仔會致肥。」

「我好像不是第一次告訴你啊！不過，要『利用』薯仔減肥，倒要留意，連皮吃的效果更佳，如果可以先放入雪櫃雪凍十二小時以上才吃，其升糖指數更會下降呢！」我糾正她的減肥謬誤。

Bonnie說：「那麼，你今晚煮薯仔給我可以嗎？」

我悄悄說道：「但我不用減肥。」

她指着我的肚腩：「你看！肚腩隆起了。」

「有小小肚腩是很正常的，我不是模特兒！」我辯稱。

她突然禮貌地說：「但我十分掛念着你的番茄薯仔魚湯啊！」

聽她這麼一說，我的腦海中，立即浮現了魚湯的畫面，說道：「這個星期，看到街市有很多細細條的牛鰍魚，好吧，算你有口福。而且，上星期在大埔街市買了幾個很甜的荷蘭紅薯，該令你一試難忘。」

她問：「魚湯並非一般人懂得煮的，有沒有一些薯仔餐單，煮法會較簡單？」

「印象中，日式薯仔沙律應該是最簡單的了，不過，必須先購備低脂奇妙醬。隔夜做好，放在雪櫃一晚，效果更佳。另一個家常的食譜，該是蒜片薯仔牛柳粒，有時候，我會轉用牛肉碎，伴以現時很流行的椰菜白飯，即是一半椰菜，另一半是白飯，既飽肚又美味。」我建議。

她自言自語地說道：「如果薯片也可以用來減肥，那就好了。」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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