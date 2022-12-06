英國啤酒品牌BrewDog，在今年十一月高調宣布，推出對卡塔爾世界盃「Anti-sponsorship」（反贊助）的廣告系列，批評該國種種人權問題，包括外勞死亡事件和把同性性行為判處監禁甚至死刑等。

BrewDog聘用廣告公司Saatchi & Saatchi策劃一系列戶外廣告牌，字眼一點也不客氣，例如：將Beautiful Game的Game上劃個交叉，改為Shame；把Eat、Sleep、Breathe、Football的Breathe劃去，改為Bribe（賄賂，諷刺該國涉賄賂奪得主辦的傳言）；把Proud Sponsor of the World Cup的Sponsor前加上Anti，用字甚激。此外，品牌亦推出世界盃Lost Lager啤酒（Lager是以下層發酵的方法製酒），說明在世界盃期間，所有售賣收入（而非利潤）將會捐到人權組織，用以協助他們抗爭不公義之事。

驟眼看，一切行為都令人對啤酒品牌刮目相看。但現世代，沒有甚麼比brand hypocrisy（品牌偽善）更能令公眾厭棄。公眾發現BrewDog的聲大大話人跟其實質行動有出入：一、品牌一直在戶外廣告牌罵世界盃，但卻在旗下酒吧直播每場賽事；二、遭揭露剛剛與卡塔爾簽訂貿易合同，在當地可售賣BrewDog啤酒。公眾斥之可恨。

現時，任何品牌／企業／人物，想在公眾面前塑造正義、公義或無瑕之假象，又或妄想可欺騙公眾一輩子，實乃自欺欺人、愚不可及的行為。當公眾有一天知道真相，認清假仁義和真面目之差異，那種「原來我們被騙了那麼久」的醒覺所產生的咆哮和怒憤，可以像星星之火那樣一發不可收拾。稍有群眾智慧的話事人都應明白，把自己塑造到那麼美好、完美又或強勁，若非真實，始終有天會紙包不住火，到時看穿和認清真相的公眾，其怒火可以來得很猛，那豈非搬起石頭砸自己的腳？唔會有人咁笨啩？﹗