以人為本服務客戶  滙豐第十一度奪得「年度大獎」

▲ 滙豐於本年度一共獲得年度大獎、3大獎、16金、8銀、8銅及3優異的佳績，展現以人為本的客戶服務精神深受業界推崇。

卓越的客戶服務能協助企業獲取客人信任，並建立客戶忠誠度。憑藉以客為先的精神，滙豐再度從眾多企業中脫穎而出，第十一年榮獲香港客戶中心協會「年度大獎」殊榮，同時囊括多個獎項，包括「大中華區客戶中心聯盟嘉許大獎」。

跨部門貢獻提高服務水平

為回應高淨值客戶與日俱增的財富管理需求，滙豐銀行先後於尖沙咀K11 Atelier及銅鑼灣希慎廣場開設滙豐財富管理中心（HSBC Wealth Centre），兩間中心首次參賽便勇奪「神秘客戶評審大獎（實體客户中心）」金獎及至尊大獎。分行總監馮志斌（Nik）坦言是次獲獎意義重大，「這是集團全球首個財富管理中心，我們由前年年中開始籌備，構思如何為高端客戶打做專屬的客戶理財中心，由零到有，花了很多時間，以及跨部門的貢獻。」

▲ (左起)溫佩芳、馮淑雅、馮志斌、鄺俊強

滙豐尚玉分行經理馮淑雅（Shirley）介紹，中心致力為客戶提供寬敞、輕鬆和高私隱度的環境。滙豐尚玉助理經理鄺俊強（Martin）補充，「有別於以往一般分行，財富管理中心同時設有滙豐保險尊尚健康管理中心，提供一站式服務，客戶可預約不同醫療服務，包括身體檢查及疫苗接種服務等。」滙豐尚玉助理經理溫佩芳（Ivy）亦冀為客人提供全方位服務。

▲ 林朗維、藍鍵和、李嘉敏

同屬首次參賽的匯豐銀行日夜理財中心，亦獲頒發「神秘客戶評審大獎（實體客戶中心）」金獎。分行助理經理（零售銀行）林朗維（Wayne）、卓越理財中心分行經理藍鍵和（Benny）及銀行業務主任李嘉敏（Carmen），分別來自深水埗荔枝角道分行、香港仔卓越理財中心及沙田廣場分行。三人表示過去分行與分行之間跨區交流較少，藉着是次比賽有機會互相分享經驗，一同提高服務水平。Benny又指，是次獲獎是對前綫員工的認同及肯定，「驅使我們有目標繼續進步，明年再取佳績！」

▲ 鄺永健

全方位服務回應需求

受新冠肺炎疫情影響下，企業編配人手亦面臨挑戰。榮獲「最佳培訓及人才發展客戶中心」金獎的學院及人才發展高級經理鄺永健（Kenny）提及，疫苗通行證實施初期，部分前綫同事因個人理由如懷孕，未能接種疫苗，公司基於「以人為本」的想法，盡量安排他們在家工作。他說，當時團隊要在短時間內，因應上述員工的技能及經驗，為他們安排合適崗位，並提供相應培訓，助他們適應新工作，「有同事順利誕兒後，特意來謝謝我們有此安排，令她安心。」員工在過程中掌握到新技能，亦可增加競爭力，對日後發展亦有所益。

▲ 張媫妤、黃家駒、潘淑萍

高級客戶服務中心部門經理張媫妤（Joy）帶領團隊獲得「最佳呼入客戶中心（銀行及貸款機構組別）」金獎，她指第五波疫情下部分分行須暫時關閉或縮短營業時間，電話客戶服務的需求有明顯增長，「有些客人希望有雙向溝通，作為唯一的真人接觸點（Human Touch Point），我們團隊在緊急時期致力持續提供服務。」高級客戶服務中心部門經理潘淑萍（Christine）補充，團隊為客戶排解疑難外，亦擔當教育的重要角色，助客戶一步步應用新科技。

▲ 黃行莊

用心以科技服務社區

善用科技是行業發展趨勢。今年滙豐再次榮獲「最佳全渠道應用客戶中心」金獎，其全渠道體驗高級經理黃行莊（Nicole）分享，團隊經常到不同分行，向前綫員工了解客戶需要，得悉一些長者每日到銀行排隊查詢戶口結餘，遂提出開發簡易版流動理財應用程式的概念，獲管理層支持，「作為一間服務社區的銀行，我們希望讓一班不太熟悉數碼化的銀髮族客人，亦可受惠於科技。 」該應用程式今年推出市面，以簡潔的介面協助長者輕鬆處理銀行事務，反應不俗。

▲ (左起)關錦泉、劉思傑

滙豐尚玉服務專線第三度獲得「神秘客戶評審大獎」金獎，其客戶服務中心部門經理關錦泉（Lester）及劉思傑（Cedric） 指出，商務客戶工作繁忙，團隊不單要迅速回應客戶需要，亦要提供額外的對應方案或建議，因此員工培訓方面尤其重要，「一般公司或希望員工所有工作時間也『接電話』，但我們部門投資額外時間，例如每日至少十五分鐘，讓同事掌握最新資訊，每星期亦有輔導（coaching）環節。」

▲ (左起) 鄧正軍、區小冰

特快股票落盤專綫同獲「神秘客戶評審大獎」金獎，其客戶服務中心部門經理鄧正軍（Nicholas）直言：「比賽橫跨數月，我們每日都會接過千電話，根本不知道誰是神秘客戶。這次獲獎正好代表每一位同事也有專業表現，處理好每一個來電。」客戶服務中心部門經理區小冰（Teresa）指出，「優秀的客戶服務從業員須具備願意聆聽的心，同時要有敏銳的觸角，一旦遇到不尋常指示時，可以迅速應變。」二人均表示，團隊將繼續保持高水平服務質素，同時求變求真，致力尋求進步空間。

榮獲「最佳外呼客戶中心小組組長」金獎的滙豐高級客戶服務經理范梓霖不時和團隊分享待客的心得，除了要熟悉產品知識，清楚解釋每項細節，亦要細心了解客人需要，盡量可能提供協助，方可取得客人信任。

▲ 范梓霖

榮獲「最佳離岸客戶中心」金獎的營運副總裁肖逢英、周慕言和黃劍雄表示，非常高興第11度獲得金獎，展現了他們始終堅持「以客為先」的初心，為行業樹立榜樣。「能夠取得此成就全賴團隊及所有同仁齊心協力，不斷追求更優質的客戶服務。繼往開來，在繼承優勢的同時，我們將繼續挑戰自我，謀求變革，為客戶提供更智能、更貼心的服務體驗！」

與此同時，滙豐人壽客戶服務熱綫於今年再次榮獲「神秘客戶評審大獎」金獎，部門經理鄭超凡表示，再次獲得金獎令他們深感自豪，並將堅持「以客為中心」的宗旨繼續前行。「在2023年，我和我的團隊非常有信心再創佳績！」

得獎者分享

神秘客戶評審大獎 -

銀行及借貸機構 金獎

黄文熙（部門經理）

我們很榮幸再次蟬聯金獎。感謝我們團隊努力提升客服質量，完美地實現客戶實際期望和體驗。通過競賽和磨練，使得我們服務水準得以不斷提升。

神秘客戶評審大獎 -

銀行及借貸機構 金獎

容俊睿（部門經理）

蟬聯金獎令我們團隊備受鼓舞。感謝在前線奮鬥的同事和後勤團隊，感謝客戶和評委對我們的認可。我們將繼續優化客戶體驗並從中獲得積極的反饋，我們會以此砥礪前行！

最佳呼入客戶中心

（銀行及貸款機構組別） 金獎

周敏毅（部門經理）

很榮幸第一次參賽就獲得了金獎，非常感謝支援團隊、團隊經理以及所有一直在前線努力的同事。客戶的需求一直在變化和提高，未來我將繼續與我的團隊一起努力，在為客戶提供優質和高效的服務旅程上再創輝煌。

神秘客戶評審大獎 -

保險及金融 金獎

鄭超凡（部門經理）

每次參賽都是我們對服務進行檢視和提升的機會，很高興再次獲得大家的認可，我們會繼續不忘初心、砥礪前行！

數碼轉型倡導專員 金獎

黃梓明（Chatbot 經理）

好開心得到大會的認可，我將會繼續做好自己的工作，同時將我的經驗傳達給更加多的同事，培養出更加多的champion！

最佳外呼客戶中心

（銀行及貸款機構組別）金獎

曾子珊（部門經理）

繼2019及2021年，好榮幸今年再次獲得金獎。衷心感謝我的團隊及管理層的支持。這個殊榮是我們不忘初心，發揚匯豐積極進取的傳統，不斷向新高度挑戰的同時亦鼓勵我們仍需以開放的態度，擁抱變化、繼續砥礪前行、乘風破浪！

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(特約)